Facianın Eşiğinden Dönüldü: Savaş Uçağı Neredeyse Yolcu Uçağı ile Çarpışacaktı

Havacılık tarihine geçecek bir uçak kazasının eşiğinden dönüldü. Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) yayınladığı rapora göre, JetBlue'ya ait 1112 sefer sayılı yolcu uçağı, havada yakıt ikmali yapan bir ABD Hava Kuvvetleri tanker uçağıyla neredeyse çarpışıyordu. İşte facianın eşiğinden dönülen olayın detayları!

JetBlue Uçağı ile ABD Askeri Tankeri Arasında Korkutan Yakınlaşma

Olay geçtiğimiz kasım ayının sonuna yaşandı. Bildiğiniz üzere ABD Başkanı Donald Trump, bir süre önce Venezuela'daki "kaçakçılara" karşı hareket geçtiklerini ve bazı operasyonlar düzenlediklerini açıklamıştı.

Her askeri operasyonda olduğu gibi bu da bölgede belirli bir hava trafiği artışına neden oldu. Tam da bu noktada FAA, bölgede faaliyet gösteren ve hava sahasını kullanacak olan havayolu şirketlerine artan trafiğe karşı dikkatli olmaları yönünde bir uyarı gönderdi.

Ancak haberin kalan kısmından da anlayacağınız üzere "dikkatli olun" demek bazen yeterli olmuyor. Bu gergin atmosferde Karayipler’den kalkan JetBlue Havayolları’na ait 1112 sefer sayılı uçak, New York'a gitmek üzere yola çıktı.

Venezuela hava sahasına girmemeye özen gösteren uçuş ekibi, seyir irtifasına doğru tırmanışını sürdürürken beklenmedik bir durumla karşılaştı. ABD Hava Kuvvetleri'ne ait olan bir yakıt ikmal uçağı aynı iritada rotalarını kesecek şekilde ilerliyordu.

Radarda görünmeyen uçağı dikkatleri sayesinde tespit eden JetBlue 1112 ekibi, acil bir şekilde gerekli manevraları yaptı ve çarpışmayı önledi. Kaza yaşandığında iki uçak arasındaki mesafe tahmini olarak birkaç mil olarak bildirildi.

Belirtmekte fayda var ki 1 mil eşiitir yaklaşık 1.6 km. Ancak bir uçağın oralama seyir hızının saatte 800-900 kilometre olduğunun da altını çizmek gerek. Yani müdahale edilmese muhtemelen bir ya da en fazla birkaç dakika içerisinde çarpmışma gerçekleşecekti.

JetBlue pilotlarının durumu bildirmesinin ardından FAA'nın konuyla ilgili bir soruşturma başlatmak istediği ABD Hava Kuvvetleri'nin kendi yürüttüğü soruşturmada bir ihmal olmadığı açıklandı. Kazanın eşiğinden dönülmüş olması güzel haber olsa da sorumlular cezasız kaldı.