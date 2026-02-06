Kulaklık Gibi Görünen Hoparlör Tanıtıldı! Her Yere Götürülebilir

JLab, kolay taşınabilen bir hoparlör arayışında olanlar için son derece yenilikçi ürününü tanıttı. Blue XL olarak adlandırılan bu yeni model tıpkı bir kulaklık gibi görünüyor ancak kullanım şekli itibarıyla esasında bir hoparlör olarak görev üstleniyor. Bu yeni ilgi çekici cihaz, çoğu kullanıcının beklentisini karşılayacak seviyede bir pil ömrü sunuyor.

JLab Blue XL Özellikleri

JLab Blue XL, aslında büyük bir kulaklık olarak tasarlanmış olsa da esasında bir hoparlör gibi masanın üzerine konularak kullanılıyor. 2,5 inç çift sürücüye ve 2,5 inç pasif radyatöre sahip olan bu cihaz, 30W ses gücü sunuyor. Kulaklık gibi tasarıma sahip olmasının en büyük avantajı ise kolay taşınabilir olmasından geliyor.

Bu hoparlörü boynunuza takarak dahi gezebiliyorsunuz. Hatta yüksek baslı bir müzik dinlerken rahatsız olmayacağınızı düşünüyorsanız boynuna takılı bir hâlde dinlemeye devam edebiliyorsunuz. Kulaklıkların bir tarafında sesi kontrol etmenize yardımcı olan bir düğme mevcut. Belirtildiği şekilde kullanıldığında küçük bir hareketle doğrudan kontrollere erişebiliyorsunuz.

Bluetooth 5.4 desteği sunan hoparlörde iki adet 3000 mAh kapasiteli batarya yer alıyor. Toplamda 20 saate kadar müzik dinleme imkânı sunduğu belirtiliyor. 10W hızlı şarj teknolojisini destekleyen cihazın şarj süresi ise 3 saat olarak açıklandı. Mavi ve siyah renk seçenekleri ile birlikte gelen hoparlör, katlanabilir bir yapıda. Bu da taşınmasını daha da kolay bir hâle getiriyor.

JLab Blue XL Fiyatı

JLab Blue XL için 99.99 dolar (4 bin 361 TL) fiyat etiketi belirlendi. Yeni hoparlör sadece belirli bir sayıda üretildi. Bu da geniş bir kullanıcı kitlesinin hedef alınmadığı anlamına geliyor. Daha çok bu tür ilginç tasarımlardan hoşlananların dikkatini çekecek bir ürün olduğunu söylemek mümkün.