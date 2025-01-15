Biden'dan GPU Üreticilerini Kızdıracak Karar: İhracatı Yasaklıyor

ABD Başkanı Joe Biden yapay zeka uygulamaları için en çok tercih edilen GPU'ların ihracatını kısıtlamaya yönelik bir düzenleme önerisinde bulundu. "AI Diffusion Rule" (Yapay Zeka Dağılım Kuralı) adlı bu düzenleme ihracat için üç farklı lisanslama kategorisi öneriyor ve belli bir ülke ismi verilmemiş olsa da aslında Çin'in ABD'yi yapay zeka gelişiminde geçmesini engellemek üzerine kuruluyor. Yarı iletken şirketlerinden yeni düzenlemeye tepki yağıyor.

Üç Kademeli Lisans Sistemi

Yeni düzenlemeye göre lisans sistemi üç kademeden oluşacak.

İlk kademe ABD iç pazarı ve 18 stratejik müttefik ülkeyi kapsıyor ve bu gruba herhangi bir ihracat sınırlaması uygulanmıyor.

Çoğu ülkenin dahil olduğu ikinci kademe, ABD'nin en güçlü GPU'larını sınırlı miktarda ithal edebiliyor.

Üçüncü kademede ise Çin, Rusya, İran ve Kuzey Kore gibi ülkeler bu gruba dahil edilerek, bu ülkelere en güçlü GPU'ların satışı tamamen yasaklanıyor.

ABD merkezli şirketler, bu ülkelerle yalnızca GPU değil, AI yazılım modellerine dair detayları paylaşmaktan da men edilecek. Ayrıca, ikinci kademe ülkelerde büyük veri merkezleri kurmadan önce federal hükümetten izin almaları gerekecek.

Sektörden Gelen Tepkiler Ağır

Yarı İletken Endüstrisi Derneği (SIA) başta olmak üzere birçok taraf, bu düzenlemeye karşı olduğunu açıkça belirtti.

SIA, yaptığı açıklamada, söz konusu düzenlemenin Amerika'nın yarı iletkenler ve yapay zeka konusundaki küresel rekabetçiliğine ve ekonomisine kalıcı zararlar verebileceğini savundu ve stratejik pazarları rakiplere kaptırmalarına sebep olacağının altını çizdi.

NVIDIA'nın hükümet ilişkilerinden sorumlu başkan yardımcısı Ned Finkle da, Biden yönetimini bu kararından ötürü sert bir şekilde eleştirdi:

Yüzlerce sayfalık bu düzenleme gizlice hazırlandı ve uygun yasama denetiminden geçirilmedi. Amerika'nın liderliğini baltalamaya yönelik bir hamle.

Siz ne düşünüyorsunuz? Biden yönetimi böyle bir karar almakta haklı mı yoksa hatalı mı? Yorumlarda buluşalım.