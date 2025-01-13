Nvidia'nın RTX 5070 Gaming Laptopları Büyük Bir Hayal Kırıklığı Mı?

Bu senenin CES etkinliği oyuncular için oldukça renkliydi. Nvidia'nın yeni GeForce RTX 50 Serisi GPU'ları tanıtılırken, AMD'nin Radeon RX 9070 modellerine dair ipuçları da dikkat çekti. Tüm bunlar arasında RTX 5070 gaming laptoplarıyla ilgili ilginç bir detay da ortaya çıktı.

RTX 50 Serisi'nin başlangıç modeli olan RTX 5070, sadece 1.299 dolarlık fiyatıyla oldukça cazip görünüyor. Ancak bu uygun fiyatın arkasında, oyuncular için ciddi bir sorun yatıyor... Sadece 8GB VRAM'i var.

Daha Pahalı Ama Aynı Özellikler Sunuyor

Bu model, daha pahalı olan RTX 5070 Ti, RTX 5080 ve RTX 5090 modelleriyle aynı teknolojileri içeriyor.

Örneğin 5. nesil tensor çekirdekleri ve 4. nesil ışın izleme (RT) çekirdekleri; ayrıca DLSS 4 desteği ve yeni nesil GDDR7 VRAM özelliklerine sahip. Yine de 2025 yılında 8GB VRAM artık yetersiz bir donanım olarak kabul ediliyor.

Nvidia'nın oyunculara vaat ettiği yüksek çözünürlüklü dokular ve gelişmiş ışın izleme deneyimi, bu kısıtlı VRAM kapasitesiyle ciddi şekilde sınırlandırılıyor.

"Her Zaman Doğru Yapamayabiliriz ama Çalışıyoruz"

Nvidia CEO’su Jensen Huang, RTX 5070'in 8GB VRAM kapasitesine dair yaptığı açıklamada şöyle savunma yaptı:

Sistemin tamamında bir denge sağlamaya çalışıyoruz. Her zaman doğru dengeyi yakalayamayabiliriz ama inanın amacımız bu.

Nvidia'nın VRAM kapasitesinde kesintiye giderek laptopun genel fiyatını cazip hale getirme çabasında gibi görünüyor. Ancak cazip bir fiyat genelde kullanıcıların deneyiminden ödün verilmesi anlamına geliyor.

RTX 5070 Alınır mı?

Uygun fiyatıyla dikkat çeken RTX 5070 ilk başta cazip geliyor olabilir. Ancak günümüzde 8GB VRAM'in modern oyunlar için yetersiz kaldığını biliyoruz. Bu da RTX 5070 modelinde ciddi bir dezavantajı gün yüzüne çıkarıyor.

Yüksek çözünürlükte oyun oynamak ve ileri seviye grafik ayarlarıyla deneyimini üst düzeye çıkarmak isteyenler için daha yüksek VRAM kapasiteli bir model çok daha uygun olacaktır.