Intel’in GPU Zaferi: Arc B580 Tüm Gözleri Üzerine Çekti! Performansı Yüksek ve Uygun Fiyatlı

Bu sene zorluklarla boğuşan Intel'de son bomba CEO Pat Gelsinger'in "şaibeli" bir şekilde emekliye ayrılması oldu. Devam eden sorunların faturasının ona kesildiği düşünülse de şirket tarafından bu dedikodulara dair resmi bir açıklama gelmedi. O sıralarda bağımsız grafik kartı (GPU) serisi Battlemage'e yoğunlaşan şirket, hem uygun fiyatlı hem de güçlü ekran kartı modelleriyle beğeni kazandı.

Arc B580 “Battlemage” yakın zamanda görücüye çıktı. $250 fiyat etiketiyle çıkan bu kart, çoğu yerde tükendi ve Intel her hafta stokları yenilemek için harıl harıl çalışıyor.

Intel sözcüsü Mark Anthony Ramirez konuyu şöyle açıkladı:

Arc B580 grafik kartına talep çok yüksek ve birçok satıcı ilk stoğunu tüketti. Her hafta stok yenilemeyi planlıyoruz ve şartların daha iyi hale gelmesi için ortaklarla birlikte çalışıyoruz.

“On Yılın En Bütçe Dostu GPU’su”

Arc B580’in piyasadaki rakipleri RTX 4060 ve AMD RX 7600’ü geride bırakmasını sağlayan unsur şüphesiz dünyanın dört bir yanından gelen ilgiden kaynaklıydı. Haber siteleri ve dahi oyuncular, bu ekran kartından övgüyle bahsederken şu şekilde çarpıcı başlıklar kullandılar:

“Yeni $249 GPU Şampiyonu Geliyor”

“On Yılın En Bütçe Dostu GPU’su”

“En Hızlı Ana Akım GPU”

“Yeni Ana Akım Kralı”

“Intel Sorunlarını Çözdü”

Arc B580 Performansı

Arc B580, her oyunda rakiplerini geride bırakmasa da, ortalama olarak daha iyi performans sergiliyor. 12GB video RAM ve gelişmiş sürücülerle, Intel’in daha önceki denemelerinden çok daha olgun bir ürün sunuyor. Kart, 1080p oyunlarında bazen rakiplerinin gerisinde kalsa da, fiyat-performans dengesinde öne çıkıyor.

Arch B580 ekran kartının detaylarına buradaki haberimizden ulaşabilirsiniz.

Stok Sorunu Yakın Zamanda Çözülecek

$250 fiyat etiketinden ötürü stokları hızlıca tükenen ekran kartı, Hardware Unboxed tarafından da bir “kağıt lansman” olmadığı vurgulandı. Yani, Intel kartları yeterli sayıda üretmeye odaklanmış durumda. Yeni stoklar için büyük perakendecilerden haberler geliyor.

Bazı Gunnir varyantları şu anda $400 gibi yüksek fiyatlarla satılıyor, ancak Intel'in bütçe dostu fiyat politikası bu fiyatların dengelenmesini sağlayabilir.

Intel'in dişli rakipleri AMD ve Nvidia’nın yeni GPU’larının yolda olduğu söylense de, Arc B580’in bütçe dostu liderlik koltuğunda uzun süre oturacağı kesin gibi.

Siz bu yeni GPU hakkında ne düşünüyorsunuz? Intel sonunda sektördeki yerini sağlamlaştırabilir mi? Yorumlara bekliyoruz!