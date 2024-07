John Cena WWE Kariyerini Sonlandırıyor: WrestleMania 41'de Büyük Veda!

WWE'nin efsanevi güreşçisi John Cena, 6 Temmuz'da Toronto'da düzenlenen Money in the Bank etkinliğinde emeklilik kararı aldığını açıkladı. 16 kez Dünya Ağır Siklet Şampiyonu olan Cena, WrestleMania 41'de son maçına çıkacağını duyurdu. Bu sürpriz açıklama, WWE evreninde büyük bir yankı uyandırdı ve Cena'nın hayranlarını derinden etkiledi.

John Cena Emekli Olacağını Duyurdu!

Cena, etkinlik sırasında "The Last Time is Now" yazılı bir tişört giyerek ringe çıktı ve kariyerinin son dönemine girdiğini belirtti. Toronto'daki hayranlarına ve Kanada'ya teşekkür ederek, kariyerinin hem iyi hem de kötü dönemlerinde yanlarında oldukları için minnettarlığını dile getirdi.

BREAKING NEWS: John Cena announced at #MITB he will retire from in-ring competition in 2025.#ThankYouCena pic.twitter.com/6TPnYI5iU2 — WWE (@WWE) July 7, 2024

Cena'nın emeklilik turu kapsamında, Royal Rumble, Elimination Chamber ve 2025'te USA Network'ten Netflix'e geçiş yapacak olan Monday Night Raw gibi diğer önemli etkinliklerde de güreşeceği açıklandı.

Cena'nın son maçının WrestleMania 41'de olacağını açıklaması, güreş dünyasında büyük bir heyecan yarattı. Bu final maçı, Las Vegas'ta gerçekleşecek ve Cena'nın uzun ve başarılı kariyerine yakışır bir veda olacak. Cena, WWE'nin kendisine sunduğu fırsatlar ve hayranlarının desteği için derin bir minnettarlık duyduğunu belirtti.

John Cena'nın WWE'den emekliliği, güreş dünyasında bir devrin sonunu işaret ediyor. Toronto'daki etkinlikte yaptığı duygusal konuşma ve hayranlarından aldığı coşkulu tepkiler, Cena'nın WWE'deki etkisini ve mirasını gözler önüne serdi.

Son maçını WrestleMania 41'de yapacak olan Cena, hayranlarına unutulmaz anılar bırakarak ringlere veda edecek. WWE evreni, Cena'nın mirasını ve kariyerinin son dönemindeki maçlarını büyük bir heyecanla bekliyor.