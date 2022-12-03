John Wick'in Yazarı, Sifu Oyununun Filmini Yapacak

Fransız stüdyo Sloclap tarafından geliştirilen Beat'em Up temalı indie oyun Sifu, eşsiz kontrolleri ve kullanıcıya sunduğu farklı oyun deneyimi sayesinde kısa sürede milyonlarca kişi tarafından satın alınmıştı. Bu başarının ardından oyun, kendini beyaz perde sektöründe de duyurmayı başardı.

Efsanevi aksiyon film serisi John Wick'in yazarı Derek Kolstad, Sifu'nun hikayesini filme dönüştürecek. Kung-fu temalı bir aksiyon filmi olacağı öngörülen yapımın üzerinde çalışmalar başladı.

Aksiyon Sineması Oyun Dünyasına Yöneldi

Son yıllarda eğlence sektörünün yavaş yavaş beyaz perde ve televizyondan oyun dünyasına dönmesi, Hollywood'un yeniden bir adaptasyon sürecine girmesine neden oldu.

İki sektör arasındaki geçişler, John Wick filminin oyununun yapılması ve Sifu'nun filme dönüştürülmesi gibi projelerde ortaya çıkıyor.

Şimdilik Derek Kolstad'ın John Wick 4 üzerinde çalışmaları devam ederken bir taraftan da Sifu projesinin ilerlettiği düşünülüyor. Ünlü yazarın açıklamalarına göre Sifu'nun eşsiz mekaniği olan her ölümde yaşlanma ve senaryonun olmazsa olmazı intikam hikayesi devam ettirilecek.

Sifu filmi için henüz kesin bir tarih bulunmuyor. Ancak senaristin üzerinde çalıştığı John Wick 4, Streets of Rage ve Splinter Cell gibi projelerin ardından Sifu'yu beyaz perdede görebileceğimiz düşünülüyor.