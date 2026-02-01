Artık Şemsiye Tutmak Zorunda Değilsiniz! Akıllı Şemsiye Geliştirildi

Yağmurlu bir günde dışarı çıkmanız gerektiğinde önlem olarak yanınıza bir şemsiye almak isteyebilirsiniz ancak bu özellikle uzun bir süre boyunca yürümeniz ve yanınızda çanta gibi şeyler de taşımanız gerektiğinde oldukça zahmetli hâle gelebiliyor. YouTube'da bir içerik üreticisi ise buna çözüm olarak uçan şemsiye geliştirdi.

Sizi Takip Eden Şemsiye Tasarlandı

YouTube'da I Build Stuff kanalı üzerinden içerikler paylaşan John Xu, izleyicilerinin karşısına ilk olarak 2024 yılında drone şemsiye projesi ile çıktı. Ne var ki bunun önemli bir dezavantajı vardı. Şemsiyeyi tıpkı drone gibi kontrolcü ile yönetmek gerekiyordu. Normal şemsiyeyi taşımak için sadece tek elin yeterli olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda oldukça işlevsiz görünüyor.

Seyirciler de bu nedenle uçan şemsiye konseptini eleştirdi. Xu ise bu tepkileri not etti. Aradan geçen uzun bir zamanın ardından son derece işlevli bir cihazla birlikte geri döndü. İçerik üreticisi tarafından tasarlanan yeni şemsiye artık sizi sürekli takip ediyor. Böylece hem her iki eliniz de serbest kalıyor hem ıslanmamış oluyorsunuz.

Xu, bu şemsiyeyi nasıl tasarladığını anlattığı videosunda karşılaştığı birtakım zorlukları da paylaştı. YouTuber, başlangıçta GPS kullanmayı denedi ancak birkaç metrelik sapma payı olduğu için şemsiyenin kullanıcının sürekli tepesinde durması mümkün olmuyordu. Bu nedenle özel bir teknoloji kullanmayı tercih etti. Bu teknoloji sayesinde kullanıcıları yeterli ışık olmadığı ortamlarda bile takip edebiliyor.

Yeni cihazın şu anda bazı dezavantajları mevcut. Şiddetli rüzgar ve çok fazla yağmurlu havada dengesi bozulabiliyor. Ayrıca çok gürültülü olduğu ve pil ömrünün de oldukça düşük olduğu belirtiliyor. Yine de üzerinde çalışılması gereken iyi bir konsept olduğu aşikâr. Peki, sizin düşünceleriniz neler? Görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.