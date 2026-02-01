Artık Şemsiye Tutmak Zorunda Değilsiniz! Akıllı Şemsiye Geliştirildi
John Xu isimli bir içerik üreticisi tarafından kullanıcıyı takip eden akıllı şemsiye geliştirildi. Bu uçan şemsiye ile elleriniz serbest kalabiliyor.
⚡ Önemli Bilgiler
- John Xu isimli bir YouTuber, sizi hareket ettikçe takip eden bir akıllı şemsiye tasarladı.
- Bu cihaz, şemsiye tutma derdini ortadan kaldırdığı için iki eliniz de serbest kalıyor.
- Cihazın şu anda düşük pil ömrü ve gürültülü çalışma gibi sorunları bulunuyor.
Yağmurlu bir günde dışarı çıkmanız gerektiğinde önlem olarak yanınıza bir şemsiye almak isteyebilirsiniz ancak bu özellikle uzun bir süre boyunca yürümeniz ve yanınızda çanta gibi şeyler de taşımanız gerektiğinde oldukça zahmetli hâle gelebiliyor. YouTube'da bir içerik üreticisi ise buna çözüm olarak uçan şemsiye geliştirdi.
Sizi Takip Eden Şemsiye Tasarlandı
YouTube'da I Build Stuff kanalı üzerinden içerikler paylaşan John Xu, izleyicilerinin karşısına ilk olarak 2024 yılında drone şemsiye projesi ile çıktı. Ne var ki bunun önemli bir dezavantajı vardı. Şemsiyeyi tıpkı drone gibi kontrolcü ile yönetmek gerekiyordu. Normal şemsiyeyi taşımak için sadece tek elin yeterli olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda oldukça işlevsiz görünüyor.
Seyirciler de bu nedenle uçan şemsiye konseptini eleştirdi. Xu ise bu tepkileri not etti. Aradan geçen uzun bir zamanın ardından son derece işlevli bir cihazla birlikte geri döndü. İçerik üreticisi tarafından tasarlanan yeni şemsiye artık sizi sürekli takip ediyor. Böylece hem her iki eliniz de serbest kalıyor hem ıslanmamış oluyorsunuz.
Xu, bu şemsiyeyi nasıl tasarladığını anlattığı videosunda karşılaştığı birtakım zorlukları da paylaştı. YouTuber, başlangıçta GPS kullanmayı denedi ancak birkaç metrelik sapma payı olduğu için şemsiyenin kullanıcının sürekli tepesinde durması mümkün olmuyordu. Bu nedenle özel bir teknoloji kullanmayı tercih etti. Bu teknoloji sayesinde kullanıcıları yeterli ışık olmadığı ortamlarda bile takip edebiliyor.
Bu Cihaz Hem Akıllı Saat Hem Yüzük Olarak Kullanılabiliyor
Rogbid hem akıllı saat hem de bir akıllı yüzük olarak kullanılabilen yeni cihazının tanıtımını gerçekleştirdi. İşte merak edilen bütün ayrıntılar!
Yeni cihazın şu anda bazı dezavantajları mevcut. Şiddetli rüzgar ve çok fazla yağmurlu havada dengesi bozulabiliyor. Ayrıca çok gürültülü olduğu ve pil ömrünün de oldukça düşük olduğu belirtiliyor. Yine de üzerinde çalışılması gereken iyi bir konsept olduğu aşikâr. Peki, sizin düşünceleriniz neler? Görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.