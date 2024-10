Joker 2 "Folie a Deux" Gişede Hezimete Uğradı

Süper kahraman filmleri kuşkusuz MCU'nun 2008'de çıkan Iron Man filminden bu yana sinemanın bel kemiği. Son 20 yılda gişe rekoru kıran ve 1 milyar dolar barıjını aşan neredeyse her film bu türe ait. Ancak bu demek değil ki süper kahraman evrenlerinde geçen her film başarılı olacak.Green Lantern, Fantastic Four, Birds of Prey ve Justice League ve Black Adam gibi filmlerin olduğu hayal kırıklığı listesine Joker: Folie à Deux da eklendi. İşte detaylar!

Joker 2 Gişede Hayal Kırıklığı Yarattı

Batman'nin baş düşmanı Joker, kuşkusuz süper kahraman evrenlerinin en sevilen kötülerinden biri. Özellikle Nolan'ın Batman filmlerindeki Heath Ledger'in canlandırdığı Joker sayesinde popülaritesi katlanarak artan karakter 2019 yılında yeni bir filmle karşımıza çıktı.

Joaquin Phoenix'in başrolünü oynadığı ve Todd Phillips'in yönetmenlik koltuğunda oturduğu film ilk günden büyük ilgi gördü. Bu sayede 65 milyon dolar bütöeye sahip olan 2019 yapımı Joker filmi gişede büyük başarı elde etmeyi başardı. Ancak Joker 2 olarak da bilinen Joker: Folie à Deux benzer bir ilgi görmedi.

Joker: Folie à Deux" ABD’de ilk hafta sonunda 40 milyon dolar hasılat elde etti ve bu rakam 50-65 milyon dolarlık beklentilerin gerisinde kaldı. İlk film aynı dönemde 96.2 milyon dolarla açılış yapmıştı. Filmin bütçesi 200 milyon dolar ve yapım maliyetini karşılamak için en az 450 milyon dolar kazanması gerektiği söyleniyor.

Box Office Türkiye verilerine göre ise Joker: Folie à Deux'u ülkemizde 127.951 kişi izledi ve film 27.237.722 TL hasılat elde etti. 2019 filmi ise ilk haftasında 385.488 kişi tarafından izlenmişti. Tüm bunlar bize Joker'in gişede beklentilerin çok altında kaldığını gösteriyor.

Film, Rotten Tomatoes'da %33 puan alırken izleyiciler tarafından da en basit haliyle beğenilmedi. Kişisel bir yorum yapacak olursam 2019 filmini de beğenmemiş biri olarak bu gelişme beni şaşırtmadı. Yine de film için hiçbir şey bitmiş değil. Joker: Folie à Deux birkaç hafta daha sinema salonlarındaki varlığını sürdürecek.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Joker: Folie à Deux, neden 2019'daki Joker filminin başarısına yaklaşamadı? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.