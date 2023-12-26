Merakla Beklenen Joker 2 Filminin Yeni Fotoğrafları Paylaşıldı!

Tüm dünyada çok sayıda DC hayranı tarafından beklenen Joker 2 filminin yeni fotoğrafları yayımlandı. Paylaşılan fotoğraflar, Harley Quinn ve Joker karakterlerine odaklanıyor. Peki, yeni Joker filmi ne zaman çıkacak?

Joker 2 Filminden Yeni Fotoğraflar Geldi

İlk Joker filmi 2019 yılında vizyona girmişti ve dünya genelinde büyük beğeni toplamıştı. Bunun üzerine ikinci film için hazırlıklara başlanmıştı. Yeni film ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Yönetmen Todd Phillips, Instagram hesabı üzerinden yeni filme dair iki adet fotoğraf paylaştı. Bir fotoğrafta E258 numaraya sahip hücrede Joker yer alırken ikinci fotoğrafta ise Joker'i Harley Quinn ile beraber görüyoruz. Yeni görsellere aşağıdaki Instagram gönderisinden bakabilirsiniz.

Joker 2 Oyuncuları

Joaquin Phoenix

Lady Gaga

Zazie Beetz

Catherine Keener

Jacob Lofland

Gattlin Griffith

Çok sayıda kişi tarafından merak içerisinde beklenen filmin oyuncu kadrosunda Joaquin Phoenix'in yanı sıra Catherine Keener ve Jacob Lofland'in yer alacağı biliniyor. Harley Quinn karakterini Marget Robbie yerine Lady Gaga canlandıracak.

Joker 2 Yayın Tarihi

Uzun süredir sabırsızlıkla beklenen Joker 2 filmi 4 Ekim 2024 yılında vizyona girecek.

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