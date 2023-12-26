Merakla Beklenen Joker 2 Filminin Yeni Fotoğrafları Paylaşıldı!
Yönetmen Todd Phillips, sosyal medya hesabı üzerinden Joker 2 filminin yeni fotoğraflarını yayımladı. İşte iki farklı görsele ilişkin ayrıntılar!
Tüm dünyada çok sayıda DC hayranı tarafından beklenen Joker 2 filminin yeni fotoğrafları yayımlandı. Paylaşılan fotoğraflar, Harley Quinn ve Joker karakterlerine odaklanıyor. Peki, yeni Joker filmi ne zaman çıkacak?
Joker 2 Filminden Yeni Fotoğraflar Geldi
İlk Joker filmi 2019 yılında vizyona girmişti ve dünya genelinde büyük beğeni toplamıştı. Bunun üzerine ikinci film için hazırlıklara başlanmıştı. Yeni film ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Yönetmen Todd Phillips, Instagram hesabı üzerinden yeni filme dair iki adet fotoğraf paylaştı. Bir fotoğrafta E258 numaraya sahip hücrede Joker yer alırken ikinci fotoğrafta ise Joker'i Harley Quinn ile beraber görüyoruz. Yeni görsellere aşağıdaki Instagram gönderisinden bakabilirsiniz.
Joker 2 Oyuncuları
- Joaquin Phoenix
- Lady Gaga
- Zazie Beetz
- Catherine Keener
- Jacob Lofland
- Gattlin Griffith
Çok sayıda kişi tarafından merak içerisinde beklenen filmin oyuncu kadrosunda Joaquin Phoenix'in yanı sıra Catherine Keener ve Jacob Lofland'in yer alacağı biliniyor. Harley Quinn karakterini Marget Robbie yerine Lady Gaga canlandıracak.
2023 Yılının En İyi Film Fragmanları Açıklandı
Bu yıl içerisinde çok sayıda film vizyona girdi. Bu yapımlar için yayımlanan tanıtım videolarının bir kısmı beklentiyi çok yükseltirken bazıları ise pek beğenilmedi.
Joker 2 Yayın Tarihi
Uzun süredir sabırsızlıkla beklenen Joker 2 filmi 4 Ekim 2024 yılında vizyona girecek.
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