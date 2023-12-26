2023 Yılının En İyi Film Fragmanları Açıklandı

Bu yıl içerisinde çok sayıda film vizyona girdi. Bu yapımlar için yayımlanan tanıtım videolarının bir kısmı beklentiyi çok yükseltirken bazıları ise pek beğenilmedi. Peki, 2023'ün en iyi film fragmanları hangileri?

Variety, 2023 yılının en iyi film tanıtım videoları listesi paylaştı. Listenin ilk sırasında yönetmenliğini Martin Scorsese'nin üstlendiği Killers of the Flower Moon yer aldı. En iyi Apple TV filmleri arasında yer alan yapım 7,8 IMDb puanına sahip.

İkinci sırada komedi, dram ve korku türlerindeki Beau Is Afraid konumlandı. Yönetmenliğini ve senaristliğini Ari Aster'ın yaptığı film 6,8 IMDb puanına sahip. Filmin oyuncuları arasında Joaquin Phoenix de bulunuyor. Bu filmi Barbie ve Saltburn takip etti.

2023'ün En İyi Film Fragmanları Listesi

Killers of the Flower Moon

Beau Is Afraid

Barbie

Saltburn

Cocaine Bear

Boogeyman

Oppenheimer

The Creator

Air

They Cloned Tyrone Fragmanı

Listede yer alan filmlerin tanıtım videolarını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Killers of the Flower Moon Fragmanı

Beau Is Afraid Fragmanı

Barbie Fragmanı

Saltburn Fragmanı

Cocaine Bear Fragmanı

Boogeyman Fragmanı

Oppenheimer Fragmanı

The Creator Fragmanı

Air Fragmanı

They Cloned Tyrone Fragmanı

En başarılı film fragmanları listesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce en iyi film fragmanı hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.