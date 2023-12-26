2023 Yılının En İyi Film Fragmanları Açıklandı
Paylaşılan liste ile beraber 2023'ün en iyi film fragmanları belli oldu. Peki, bu yılın en çok beğenilen tanıtım videoları hangileri? İşte detaylar!
Bu yıl içerisinde çok sayıda film vizyona girdi. Bu yapımlar için yayımlanan tanıtım videolarının bir kısmı beklentiyi çok yükseltirken bazıları ise pek beğenilmedi. Peki, 2023'ün en iyi film fragmanları hangileri?
Variety, 2023 yılının en iyi film tanıtım videoları listesi paylaştı. Listenin ilk sırasında yönetmenliğini Martin Scorsese'nin üstlendiği Killers of the Flower Moon yer aldı. En iyi Apple TV filmleri arasında yer alan yapım 7,8 IMDb puanına sahip.
İkinci sırada komedi, dram ve korku türlerindeki Beau Is Afraid konumlandı. Yönetmenliğini ve senaristliğini Ari Aster'ın yaptığı film 6,8 IMDb puanına sahip. Filmin oyuncuları arasında Joaquin Phoenix de bulunuyor. Bu filmi Barbie ve Saltburn takip etti.
Yılbaşı Gecesi İzlenebilecek Teknoloji ve Bilim Kurgu Filmleri
Yılbaşı akşamı herkesin sevdikleriyle yaptığı farklı planları vardır. Bu yapılan planlar arasında evde teknoloji ve bilim kurgu filmleri izlemekte güzel bir seçenektir.
2023'ün En İyi Film Fragmanları Listesi
- Killers of the Flower Moon
- Beau Is Afraid
- Barbie
- Saltburn
- Cocaine Bear
- Boogeyman
- Oppenheimer
- The Creator
- Air
- They Cloned Tyrone Fragmanı
Listede yer alan filmlerin tanıtım videolarını aşağıdan izleyebilirsiniz.
Killers of the Flower Moon Fragmanı
Beau Is Afraid Fragmanı
Barbie Fragmanı
Saltburn Fragmanı
Cocaine Bear Fragmanı
Boogeyman Fragmanı
Oppenheimer Fragmanı
The Creator Fragmanı
Air Fragmanı
They Cloned Tyrone Fragmanı
2023'ün En Yüksek Hasılat Yapan 10 Filmi Belli Oldu!
2023 yılı sinema dünyası için unutulmaz bir yıl oldu. Yılın en büyük filmleri arasında Disney, Marvel, Mario ve Barbie'nin öne çıktığı bir dönem yaşandı.
En başarılı film fragmanları listesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce en iyi film fragmanı hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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