Joker: Folie à Deux Filminin İlk Fragmanı Yayınlandı: Ne Zaman Çıkacak?

Warner Bros, Joaquin Phoenix'i Oscar ödüllü rolüne geri döndüren ve Lady Gaga'yı Harley Quinn rolünde izleyeceğimiz 2019'daki filmin devamı olan Joker: Folie à Deux'un ilk fragmanını yayınladı. Filmin 4 Ekim 2024'te sinemalarda olacağı da açıklandı.

Stüdyo, Las Vegas'taki CinemaCon'da katılımcılara yaptığı stüdyo sunumu sırasında fragmanı yayınladı. Fragmanda Phoenix bir gece kulübünde sahne alırken ve performans sergilerken görülüyor.

Görüntüler "What the World Needs Now (Is Love Sweet Love)" şarkısı eşliğinde sunuluyor. Gaga ve Phoenix, Manhattan sokaklarında koşuyor ve gökyüzü ışığında dans ettiklerini hayal ediyorlar. Fragman Harley'nin Joker'i hapishanede veya Arkham Akıl Hastanesi olduğu düşünülen yerde ziyaret etmesiyle sona eriyor.

Joker: Folie à Deux İlk Fragmanı

Todd Phillips, Arkham ve çevresinde geçen ve ilk filme göre daha müzikal bir temaya sahip olacak devam filminin yönetmenliğini ve senaryosunu üstlenmek üzere geri dönüyor. Oyuncu kadrosunda ayrıca Catherine Keener, Brendan Gleeson, Jacob Lofland ve Harry Lawtey yer alırken, Zazie Beetz ilk filmin ardından geri dönüyor.

Phillips fragmanın yayınlanacağı alanda sahneye çıktı ve şu açıklamaları yaptı:

"İlk filmi yaparken Joaquin ve ben hep bir devam filmi yapmaktan söz ederdik çünkü çok iyi vakit geçiriyorduk ama hiçbir zaman ciddi değildik. Sonra Joker büyük bir başarı elde edince pandemi sırasında bunu konuştuk ve yapmaya karar verdik ve bunu yaparken çok eğlendik. Gaga'ya rol verdik çünkü o gerçek anlamda büyülü bir kadın. A Star is Born'da yapımcıydım ve daha o zamanlar onun farklı bir büyüsü olduğunu keşfetmiştim. Devam filminden asla bir müzikal olarak bahsetmedim ama müziğin temel bir unsur olduğu bir film."

