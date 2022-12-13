Jon Snow'un Yolculuğu Videosu Yayımlandı: Yeni Dizi Gelebilir!

Jon Snow'un Yolculuğu videosu paylaşıldı. İnternet üzerinden yayımlanan video, Game of Thrones (GoT) dizisinin en sevilen karakterlerinden biri olan Jon Snow'un hayatını konu alan bir dizinin gelme ihtimalinin olduğunu gözler önüne serdi.

Game of Thrones (Taht Oyunları), ilk olarak 2011 yılında HBO üzerinden yayımlanmaya başladı ve 2019 yılında sona erdi. David Benioff ve D. B. Weiss tarafından yaratılan GoT, kısa süre içerisinde dünya çapında oldukça büyük bir popülerliğe ulaştı.

Jon Snow'un Yolculuğu Videosu Nasıl İzlenir?

Taht Oyunları ile ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Yaşanan gelişme sonucunda Jon Snow isimli karaktere dair bir video paylaşıldı. Jon Snow’s Journey yani Jon Snow'un Yolculuğu isimli video, Game of Thrones hayranlarını heyecanlandırmayı başardı.

Jon Snow’s Journey videosu, Jon Snow'un Taht Oyunları dizisindeki sahnelerini içeriyor. YouTube üzerinden paylaşılan videonun görüntülenme sayısı 155 bine ulaştı. 4 dakika 5 saniye uzunluğundaki videoyu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Jon Snow ile ilgili bir videonun HBO'nun resmi YouTube kanalı üzerinden yayımlanmış olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

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