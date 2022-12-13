Şahsiyet Dizisinin İkinci Sezonu Geliyor: Hangi Platformda Yayınlanacak?

Disney Plus, Türkiye'deki yayın hayatına başladığı günden beri yerli içeriklerle ses getirmeyi başardı. Ortaya atılan iddiaya göre büyük ilgi gören ve izlenme rekorları kıran Şahsiyet dizisi için yeni bir sezon hazırlığı yapılıyor. Gelecek olan yeni sezon direkt Disney+'ta yayınlanacak.

Şahsiyet Dizisi Tekrar Mı Başlıyor?

Tv100 ekibinden Birsen Altuntaş'ın haberine göre Şahsiyet dizisinin yayın hakları Puhu TV'den Disney Plus'a geçti. Bununla birlikte ikinci sezon hazırlıkları da başladı. İlk sezonda gördüğümüz Haluk Bilginer, Cansu Dere, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu ve Hüseyin Avni Danyal gibi isimler, ikinci sezonda da olacak mı bilinmiyor.

Çıktığı dönem büyük ses getiren Şahsiyet dizisinin ikinci sezonu için detaylar henüz bulunmuyor. Fakat izleyici kitlesinin şimdiden büyük bir beklentisi oluştuğu aşikar.

Şahsiyet Konusu ve İlk Sezon Fragmanı

Emekli bir adliye memuru olan Agâh Beyoğlu, İstanbul'un en kalabalık ve hareketli semti Beyoğlu'nda yalnız ve münzevi bir yaşam sürdürmektedir. Kızı yurtdışında yaşamakta, eşi ise yıllar önce vefat etmiştir. Agâh'ın bu tekdüze yaşantısı, kendisine konan Alzheimer Başlangıcı teşhisiyle altüst olur.