Netflix'ten Jose Mourinho Belgeseli Geliyor: Tarih Verildi!

En popüler dijital yayın hizmetlerinden biri olan Netflix, Jose Mourinho'nun futbol kariyeri ile ilgili bir belgesel dizisi üzerinde çalışıyor. Bu zamana kadar oldukça önemli başarıların altına imza atan Mourinho için hazırlanacak belgeselin ne zaman çıkacağı da belli oldu.

Belgesel dizisi, 61 yaşındaki teknik direktörün Porto'yu Şampiyonlar Ligi'nde zafere taşıyarak önemli başarı elde ettikten sonraki futbol hayatını konu alacak. Geçtiğimiz yılın ekim ayında çıkan Beckham belgeseli büyük beğeni toplayarak son derece başarılı olmuştu.

Dijital yayın platformunda yayımlanacak yeni belgesel, Mourinho ve onunla birlikte çalışan futbolcularla yapılan röportajlar da yer alacak. Peki, Jose Mourinho belgeselinin yayın tarihi ne zaman?

Netflix'in Jose Mourinho Belgeseli Ne Zaman Çıkacak?

Şimdiden merak içerisinde beklenen Mourinho belgeseli önümüzdeki yıl içerisinde çıkacak. Henüz net tarih paylaşılmadı. Netflix'teki en iyi belgeseller arasında yerini almaya hazırlanan yapımın toplamda kaç bölümden oluşacağı henüz bilinmiyor ancak dört bölüm içermesi bekleniyor.

Jose Mourinho 2021-2024 yılları arasında Roma takımının teknik direktörlüğünü üstlendi. Mourinho 2019-2021 yılları arasında Totenham Hotspur, 2016-2018 yılları arasında Manchester United, 2013-215 yılları arasında Chelsea ile beraber çalışmıştı.

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