Jrokez Olarak Bilinen Yayıncı Oğuzhan Dalgakıran Hayatını Kaybetti

Uzun yıllardır Twitch ve Kick gibi platformlarda Jrokez adıyla tanıdığımız Oğuzhan Dalgakıran kısa bir süre önce yaşamını yitirdi. 26 yaşındaki genç yayıncı Ankara’da ikamet ettiği konutun balkonundan dengesini kaybederek aşağıya düştü. Jrokez, Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Jrokez Oğuzhan Dalgakıran'ın Hayatını Kaybettiği Doğrulandı

Geçtiğimiz saatlerde Kick başta olmak üzere pek çok sosyal medya platformunda Jrokez'un bir trafik kazası yaşadığı iddia ediliyordu. Ancak gelen son haberler ünlü yayıncının trafik kazası geçirmediği, Ankara'da bulunan evinin balkonunda dengesini kaybedip düştüğü ortaya çıktı.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, yapılan tüm müdahalelere rağmen Oğuzhan Dalgakıran'nın hayatını kaybettiğini doğruladı. Olay yerinde polisin ve ilgili birimlerin incelemeleri devam ederken, kazanın nasıl meydana geldiğiyle ilgili detaylı araştırmaların sürdüğü belirtildi.

Oğuzhan Dalgakıran oturduğu evin balkonundan düşmesi nedeniyle hayatını kaybetti.



Resmi ajanslar basın bültenlerinde de paylaştığı için ben de üzülerek sizlerle paylaşıyorum. Ailesine bilgi verildi.



Kendisiyle birkaç kez konuşma fırsatım olmuştu. Çok beyefendi gencecik, düzgün… https://t.co/jEh7kRqLbE pic.twitter.com/cWzBZANYvp — ibrahim Haskoloğlu (@haskologlu) August 17, 2025

Jrokez Kimdir?

24 Şubat 1999'da Mersin'de doğan Oğuzhan Dalgakıran, bilinen adıyla Jrokez, yayıncılık kariyerine Twitch ile başlamış ve daha sonra Kick platformuna geçiş yapmıştı. Kendine Müzisyen'in de dahil olduğu "Twitch Erik Dalı" adlı grupla birlikte yaptığı yayınlarla tanınan Jrokez, Özellikle FIFA ve diğer spor oyunları üzerine yaptığı yayınlar ve yorumlarla öne çıkmıştır.

2020 yılında "Yılın Spor Oyunları Yayıncısı" ödülünü de kazanan yayıncı, son dönemde yakın arkadaşları olan Eray Can Özkenar (Eray), wtcN (Ferit Karakaya) ve Grimnax gibi diğer yayıncılarla birlikte içerik üretmeye devam ediyordu. En son paylaşımlarından birinde, yoğun yayın temposundan dolayı yorulduğunu ve bir gün ara vereceğini belirtmişti.

Samimi yayınları ve kendine has tarzıyla kısa sürede popülerlik kazanan Dalgakıran, genç yayıncılar arasında önemli bir figür haline gelmişti. Yüz binlerce takipçisi olan Jrokez'un beklenmedik vefatı, sevenlerini derinden üzdü. Sosyal medyada binlerce kişi, başsağlığı mesajları paylaşarak üzüntülerini dile getirdi.