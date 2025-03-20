Epic Games Unutulmaz Deneyim Sunan Efsane Oyunu Ücretsiz Yaptı

Düzenli olarak her hafta bedava oyunlar sunmaya devam eden Epic Games, oyuncuların herhangi bir ücret ödemeden uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirmesini sağlıyor. Şirketin sunduğu yeni ücretsiz oyun hem atmosferi hem de oynanış mekaniğiyle öne çıkıyor.

Şirket, bu hafta Steam'deki değeri 26,99 dolar (1.025 TL) olan Jurassic World Evolution 2 isimli yapımı bedava sunuyor. Oyunu Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz.

Jurassic World Evolution 2 Ücretsiz Nasıl Oynanır?

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Jurassic World Evolution 2 Nasıl Bir Oyun?

Frontier Developments tarafından geliştirilen Jurassic World Evolution 2, en iyi dinozor oyunları arasında yer alıyor. Dört farklı mod içeren Jurassic World Evolution 2 yönetim simülasyonu türünde bir yapımdır. 2021 yılında piyasaya sürülen oyunda uzun süre keyifli zaman geçirebilirsiniz.

Jurassic World Evolution 2 Minimum Sistem Gereksinimleri