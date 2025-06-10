Jurassic World Evolution 3'ün Sistem Gereksinimleri Şaşırttı

Jurassic World Evolution 3'ün sistem gereksinimleri belli oldu. Böylelikle Jurassic World Evolution 3'ün sorunsuz şekilde oynanabilmesi için hangi donanıma ihtiyaç duyulduğu belli oldu. Ayrıca yeni Jurassic World oyunu kaç GB olacak sorusu da cevaplandı.

Jurassic World Evolution 3 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

Windows 10 64 bit İşlemci: Intel i5-6600K / AMD Ryzen 5 2600

Intel i5-6600K / AMD Ryzen 5 2600 RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB VRAM) / AMD Radeon RX 5600XT (6 GB VRAM) / Intel Arc A750 (8 GB VRAM)

NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB VRAM) / AMD Radeon RX 5600XT (6 GB VRAM) / Intel Arc A750 (8 GB VRAM) DirectX: Sürüm 12

Dinozor oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Jurassic World Evolution 3 için en az Intel i5-6600K veya AMD Ryzen 5 2600 işlemcisine ihtiyaç duyuluyor. Ekran kartı tarafında ise en az NVIDIA GeForce GTX 1060, AMD Radeon RX 5600XT ya da Intel Arc A750 gerekiyor.

Jurassic World Evolution 3 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11

Windows 10 / Windows 11 İşlemci: Intel i7-10700K / AMD Ryzen 7 5800

Intel i7-10700K / AMD Ryzen 7 5800 RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2070 Super (8 GB VRAM) / AMD Radeon RX 6700 XT (12 GB VRAM) / Intel Arc B580 (12 GB VRAM)

NVIDIA GeForce RTX 2070 Super (8 GB VRAM) / AMD Radeon RX 6700 XT (12 GB VRAM) / Intel Arc B580 (12 GB VRAM) DirectX: Sürüm 12

Jurassic World Evolution 3 Kaç GB Yer Kaplayacak?

Jurassic World Evolution 3'ün sorunsuz şekilde yüklenebilmesi için en az 25 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyulacak. Depolama kısmında yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı ile kapsamlı temizlik yaparak kullanılabilir alanı kolayca artırabilirsiniz.

Jurassic World Evolution 3 Oynanış Fragmanı

Jurassic World Evolution 3 Çıkış Tarihi

Jurassic World Evolution 3 oyunu 21 Ekim 2025 tarihinde PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformları için satışa sunulacak.