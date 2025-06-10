Jurassic World Evolution 3'ün Sistem Gereksinimleri Şaşırttı
Jurassic World Evolution 3'ün sistem gereksinimleri neler? Yeni Jurassic World oyunu kaç GB yer kaplayacak? İşte merak edilen soruların yanıtı!
Jurassic World Evolution 3'ün sistem gereksinimleri belli oldu. Böylelikle Jurassic World Evolution 3'ün sorunsuz şekilde oynanabilmesi için hangi donanıma ihtiyaç duyulduğu belli oldu. Ayrıca yeni Jurassic World oyunu kaç GB olacak sorusu da cevaplandı.
Jurassic World Evolution 3 Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit
- İşlemci: Intel i5-6600K / AMD Ryzen 5 2600
- RAM: 16 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB VRAM) / AMD Radeon RX 5600XT (6 GB VRAM) / Intel Arc A750 (8 GB VRAM)
- DirectX: Sürüm 12
Dinozor oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Jurassic World Evolution 3 için en az Intel i5-6600K veya AMD Ryzen 5 2600 işlemcisine ihtiyaç duyuluyor. Ekran kartı tarafında ise en az NVIDIA GeForce GTX 1060, AMD Radeon RX 5600XT ya da Intel Arc A750 gerekiyor.
Jurassic World Evolution 3 Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11
- İşlemci: Intel i7-10700K / AMD Ryzen 7 5800
- RAM: 16 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2070 Super (8 GB VRAM) / AMD Radeon RX 6700 XT (12 GB VRAM) / Intel Arc B580 (12 GB VRAM)
- DirectX: Sürüm 12
Jurassic World Evolution 3 Kaç GB Yer Kaplayacak?
Jurassic World Evolution 3'ün sorunsuz şekilde yüklenebilmesi için en az 25 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyulacak. Depolama kısmında yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı ile kapsamlı temizlik yaparak kullanılabilir alanı kolayca artırabilirsiniz.
Jurassic World Evolution 3 Oynanış Fragmanı
Jurassic World Evolution 3 Çıkış Tarihi
Jurassic World Evolution 3 oyunu 21 Ekim 2025 tarihinde PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformları için satışa sunulacak.