Efsane Oyunlarda Dev İndirim! Ucuz Oyun Fırsatını Kaçırmayın

Steam mağazasında Koei Tecmo Yayıncı İndirimi isimli kampanya başladı. Kampanya ile birlikte Yaiba Ninja Gaiden Z, Nioh: Complete Edition, Dead or Alive 6, Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout ve daha pek çok oyunun fiyatı düştü.

23 Haziran 2025 tarihinde sona erecek kampanya kapsamında Yaiba Ninja Gaiden Z yüzde 90 oranında indirime girdi. Hack and slash oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden yapım 24,99 dolardan (980 TL) 2,49 dolara (97 TL) düştü.

2017 yılında satışa sunulan Nioh: Complete Edition ise yüzde 90 oranında indirime girdi. 84 Metacritic puanına sahip oyunun fiyatı 41,69 dolar (1.635 TL) yerine 6,25 dolara (245 TL) satılmaya başlandı.

Dövüş oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Dead or Alive 6 yüzde 85 oranında indirime girdi. 2019 yılında satışa sunulan oyunun fiyatı 49,99 dolardan (1.961 TL) 7,49 dolara (293 TL) düştü.

İndirime Giren Koei Tecmo Oyunları