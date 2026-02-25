Kaç Adet Galaxy S26 Ultra Üretilecek? İşte Yeni Rakamlar!

Samsung’un yeni Galaxy S26 serisi akıllı telefonları, Galaxy Unpacked etkinliği kapsamında birkaç saat içinde resmi olarak tanıtılacak. Tanıtım öncesinde özelliklerinden tasarımına kadar neredeyse tüm detayları ortaya çıkan Galaxy S26 Ultra ile ilgili dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

Samsung’dan Stok Hamlesi: S26 Ultra Üretimi 3,9 Milyona Çıktı

Şirketin ana vatanı Güney Kore’den gelen yeni bir rapora göre Samsung, ilk iki ay için 2,5 ila 2,9 milyon adet cihaz üretmeyi planlıyordu. Ancak bu rakamın 3,5 ila 3,9 milyon adet seviyesine çıkarıldığı belirtiliyor. Yaklaşık 1 milyon adetlik bu artışın hiç de azımsanacak bir seviyede olmadığı açık.

Söz konusu iddia şu an için tek bir kaynağa dayanıyor, bu nedenle temkinli yaklaşmakta fayda var. Galaxy S26 Ultra'ya yoğun talep beklendiği için üretimin artırıldığını düşünüyorsanız, yanılıyor olabilirsiniz. Artışın arkasında, her geçen gün yükselen yarı iletken maliyetlerine karşı alınmış stratejik bir önlem olduğu ifade ediliyor.

Samsung’un, ilerleyen dönemde satışa sunmak üzere şimdiden ek stok oluşturmayı hedeflediği belirtiliyor.

Böylece yılın ilerleyen aylarında olası maliyet artışlarına rağmen fiyatlar sabit kalabilir. Öte yandan S26 Ultra’nın ilk yıl için toplam üretim planında herhangi bir değişiklik yapılmamış olması da bu ihtimali güçlendiriyor.

Şirketin ilk yıl için yaklaşık 18 milyon adet Galaxy S26 Ultra üretmeyi planladığı konuşuluyor. Buna karşılık Galaxy S26 ve Galaxy S26+ modelleri için toplam 12 milyon adetlik bir üretim hedefi bulunuyor. Bu tablo, Samsung’un S26 Ultra’yı serinin açık ara en çok satan modeli olarak konumlandırdığını gösteriyor.