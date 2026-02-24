Yeni Galaxy S26 Serisi İçin Şok Eden Sızıntı! Pil Ömürleri Ortaya Çıktı

Samsung'un merakla beklenen yeni Galaxy S26 serisi için önemli bir gelişme yaşandı. 25 Şubat'ta tanıtılacak amiral gemisi akıllı telefonların batarya kapasiteleri ve modellerin kaç saat pil ömrü sunacağı belli oldu. İşte en iyi akıllı telefonlar arasına girecek Samsung Galaxy S26 serisinin batarya kapasiteleri ve pil ömürleri!

Samsung Galaxy S26 Modelleri Kaç Saat Pil Ömrü Sunacak?

Galaxy S26, Galaxy S26+ ve Galaxy S26 Ultra modellerinden oluşacak yeni seri, en iyi akıllı telefonlar arasına girecek. 25 Şubat saat 21.00’de düzenlenecek Unpacked etkinliğinde tanıtılacak. Şimdiye kadar teknik özellikleri, fiyatları ve tasarımları büyük ölçüde ortaya çıkan telefonlar için geri sayım sürerken, lansmana kısa bir süre kalmasına rağmen sızıntılar gelmeye devam ediyor. Son olarak mobil cihazlara ait Avrupa Birliği (AB) enerji etiketleri gün yüzüne çıktı.

Enerji etiketlerinde yer alan bilgilere göre seri, dayanıklılık testlerinde "A" (çok iyi) notunu aldı. Tamir edilebilirlik açısından ise "C" puanı verildi. Bu ne çok iyi ne de çok kötü bir puan. A'den E'ye kadar puan verilebildiğini düşünürsek orta seviyede kaldığını söyleyebiliriz.

Galaxy S26 serisinin batarya kapasiteleri de netleşmiş durumda. Buna göre Galaxy S26 modeli 4.300 mAh kapasiteli bir bataryadan güç alacak. Galaxy S26+ ve Galaxy S26 Ultra ise sırasıyla 4.900 mAh ve 5.000 mAh'lik batarya ile kullanıcıların karşısına çıkacak.

Öte yandan Galaxy S26, tek şarjla 51 saate kadar kullanım süresi sunacak. Galaxy S26+ ve Galaxy S26 Ultra modelleri ise 55 saat kullanılabilecek. Ayrıca üç model de 1.200 şarj döngüsünün sonunda pil sağlığının yüzde 80’ini koruyabilecek.

Model Batarya Kapasitesi Pil Ömrü (Tek Şarj) Samsung Galaxy S26 4.300 mAh 51 saat Samsung Galaxy S26+ 4.900 mAh 55 saat Samsung Galaxy S26 Ultra 5.000 mAh 55 saat

Karşılaştırma yapmak gerekirse geçen sene piyasaya sürülen Galaxy S25 serisinin standart modeli 4.000 mAh kapasitesinde bataryaya yer veriyor. Bu değer Galaxy S25+'ta 4.900 mAh, Galaxy S25 Ultra'da ise 5.000 mAh. Kulanım süreleri ise sırasıyla 37 saat, 43 saat ve 44 saat.

Kağıt üzerinde karşılaştırma yaptığımızda iki seri arasındaki batarya kapasitesi farkının yalnızca standart modelde olduğunu görüyoruz. 300 mAh kadar küçük bir artış var. Diğer modeller ise aynı kalıyor. Ancak pil ömürlerinin ciddi seviyede yükseldiği de gözden kaçmıyor. Bu da yeni amiral gemilerinin enerjiyi daha verimli kullandığı anlamına geliyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Samsung Galaxy S26 serisinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.