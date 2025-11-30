Kaçak Maç Yayınları Sonunu Getirdi: Çok Sevilen Platform Kapatıldı!

Türkiye’de geliştiricilerin en çok kullandığı ücretsiz statik site yayınlama platformlarından Cloudflare Pages, Türkiye Futbol Federasyonunun 25 Kasım 2025 tarihli kararıyla erişime kapatıldı. Gerekçe olaraksa kaçak maç yayınlarının yayınlanması gösterildi. Peki bu yasaklama geçici mi yoksa Cloudflare tamamen Türkiye'den engellendi mi? İşte konuyla ilgili detaylar...

Cloudflare Pages Türkiye’den Erişime Kapatıldı: On Binlerce Geliştirici Bir Anda Mağdur Oldu!

Cloudflare Pages, geliştiricilerin prototip projelerini, deneysel uygulamalarını, kişisel web sitelerini, bloglarını ve portföylerini ücretsiz olarak yayınlamalarını sağlayan modern bir hosting hizmeti. Platform, GitHub/GitLab bağlantısıyla kodun otomatik olarak derlenip pages.dev alt alan adında hızlıca yayınlanmasına imkan veriyor.

Bu nedenle Türkiye’de binlerce bağımsız geliştirici, öğrenci, startup ve açık kaynak proje sahibi tarafından aktif şekilde kullanılıyor. TFF kararıyla pages.dev uzantısının tamamen engellenmesi, bu platformda çalışan bütün sitelerin Türkiye’den ulaşılamaz hale gelmesi anlamına geliyor.

Yani sorun yalnızca kaçak yayın yapan siteler değil asıl etkilenen kesim, hiçbir ihlalle ilgisi olmayan geliştiriciler. Konuyla ilgili erişim engeli verme yetkisi, Anayasa Mahkemesi tarafından 2025 yılında iptal edildi. Ancak iptalin yürürlüğe giriş tarihi 14 Temmuz 2026 olarak belirlendi.

Bu tarihe kadar TFF erişim engelleme kararları almaya devam edebiliyor. Cloudflare Pages kararı da bu geçiş döneminde alınmış kararlar arasında yer aldı. Engelleme, belirli URL’lere değil tüm pages.dev alanına uygulandığı için kapsamı son derece geniş. Yani “suçlu site + masum site” ayrımı yapılmadı; alan adı topyekûn erişime kapatıldı.

İlerleyen dönemlerde konuyla ilgili olarak itirazların devam edeceği öngörülüyor. Ayrıca Cloudflare platformunun da bu duruma önlem olarak yeni özellikleri yayına sunacağı düşünülüyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...