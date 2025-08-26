IMDb Puanı 1 Ama Gişe Rekortmeni: Kadıköy Boğası Filmi Hasılatı Belli Oldu!

Geçtiğimiz haftalarda fragmanı yayınlanan Kadıköy Boğası filmi vizyona girdi. Fenerbahçe'ye duyduğu sevgiyle bilinen ve Kadıköy Boğası lakabına sahip olan Mustafa Başaran'ın hayatını konu alan film vizyonda olduğu ilk hafta sonu gişe rekoru kırdı. Ancak filmin IMDb puanına baktığımızdaysa aynı başarıyı görmek pek mümkün değil. Peki Kadıköy Boğası filmi hasılatı ne kadar oldu? İşte konuyla ilgili detaylar...

Kadıköy Boğası Filmi Hasılatı Belli Oldu!

Geçtiğimiz hafta vizyona giren Kadıköy Boğası hafta sonu gişesinde dikkat çeken bir tablo ortaya koydu. Film 25 binden fazla seyirciyle Türkiye’de en çok izlenen yapım oldu. Ancak aynı dönemde uluslararası platform IMDb’de 1,0/10 gibi son derece düşük bir puana sahip olması izleyici ilgisiyle değerlendirme arasındaki çelişkiyi gündeme taşıdı.

Box Office Türkiye verilerine göre, 22–24 Ağustos 2025 tarihleri arasında toplam izleyici sayısı 130 binin altında kaldı. Bu düşük seyirci sayısı içerisinde Kadıköy Boğası 25 bin 310 bilet ile listenin zirvesine yerleşti. Dolayısıyla film mutlak seyirci rakamı yüksek olmasa da diğer yapımların önünde yer aldı.

Buna karşın IMDb’deki tablo oldukça farklı. Kullanıcı değerlendirmelerine göre film şu anda 1,0/10 puanla en düşük oylanan yapımlar arasında görünüyor. Bu puanın bir kısmı filmle ilgili sosyal medyada yürütülen olumsuz kampanyalar veya “review bombing” etkisiyle de açıklanabilir. Ancak yine de bu fark gişe başarısı ile izleyici beğenisi arasındaki kopukluğu ortaya koyuyor.

Bir yanda hafta sonu gişe liderliği, diğer yanda en düşük IMDb puanı… Kadıköy Boğası’nın yarattığı bu çelişkili tablo, Türkiye’de izleyici alışkanlıklarıyla uluslararası platformlarda görülen değerlendirme kültürü arasındaki farkı gösteriyor. Önümüzdeki haftalarda film hem gişede hem de puanlamalarda nasıl bir seyir izleyecek, merak konusu.

Hafta sonu vizyondaki diğer filmlerin gişe oranlarını görmek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

