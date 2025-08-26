Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi 3. Sezon 4. Bölüm Fragmanı Yayınlandı

Oyuncu kadrosunda Erdal Beşikçioğlu, Berkan Şal ve İnanç Konukçu dahil olmak üzere pek çok ismin yer aldığı Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'nin 3. sezon 4. bölüm fragmanı izleyiciler ile buluştu. Yeni fragmanı, kısa sürede büyük bir ilgiyle karşı karşıya kaldı.

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi 3. Sezon 4. Bölüm Fragmanı Nasıl İzlenir?

Max Türkiye'nin resmî YouTube kanalı üzerinden Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi dizisinin 3. Sezon 4. bölüm fragmanı yayınlandı. 48 saniye uzunluğundaki tanıtım videosu, yeni bölüm hakkında bilgi sahibi olmamıza yardım ediyor.

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi Nereden ve Nasıl İzlenir?

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi dizisinin tüm sezonlarını HBO Max üzerinden izleyebilirsiniz. HBO Max aboneliği alarak platformun kütüphanesindeki içeriklere ulaşabilirsiniz. Platformda özel ve standart olmak üzere iki farklı abonelik planı bulunuyor. Özel plan 4K ve Dolby Atmos desteği sunarken standart planda ise Full HD çözünürlük mevcut.

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi Konusu

En iyi HBO Max dizileri arasında yer alan Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi, Cinayet Büro Amirliğinde görevli Behzat Ç ve ekibinin hikâyesini anlatıyor. Dram, polisiye ve aksiyon türlerindeki dizide karakterlerin kendi geçmişleriyle yüzleşmelerine de tanık oluyoruz.

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi Oyuncuları ve Karakterleri

Dizide Erdal Beşikçioğlu "Behzat Ç." karakterini, İnanç Konukçu "Hayalet" karakterini, Berkan Şal "Akbaba" karakterini, Ege Aydan "Şevket" karakterini, Güven Kıraç "Memduh Başgan" karakterini, Eray Eserol ise "Tahsin" karakterini canlandırıyor.