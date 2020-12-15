Ay'a Gidecek İlk Kadın Astronot Uzay Kıyafetinden Şikayetçi

Geçtiğimiz hafta yapılan duyuruyla birlikte belirlenen NASA'nın Ay'a gidecek Artemis ekibi, dünya çapında merak uyandırıyor. İlk aşamada 18 kişilik ekip oluşturan NASA, ekibin 9 kadın 9 erkekten oluşturulmasıyla da bir hayli övünüyor. Ancak Jessica Meir isimli kadın astronot uzay kıyafetinden şikayetçi gibi görünüyor.

9 Aralık'ta ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), "Artemis Projesi" kapsamında 18 astronotun Ay'a doğru yola çıkacağını duyurdu. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, "Sizi Ay'a ve ötesine götürecek Artemis Nesli kahramanlarıyla tanıştırmak istiyorum" diyerek 18 kişilik ekibi açıkladı.

NASA'nın Artemis Projesi sadece 2024 yılına kadar insanlığı Ay'a göndermeyi değil, aynı zamanda 2030 yılına kadar Ay'da sürdürülebilir bir istasyon inşa etmeyi de hedefliyor. Ancak bu ekibin diğer uzay görevlerine göre bir farkı bulunuyor. Bu sefer seçilen 18 kişiden yarısı kadın. Bir kadın olarak ilk kez Ay'da yürümenin tarihi başarısına tanıklık edecekler arasında dört ABD askeri personeli bulunuyor.

Kadın astronot uzay kıyafetinden neden şikayetçi?

Cnet'ten Eric Mack'ın yaptığı röportajda astronot Jessica Meir'e farklı konularda sorular soruldu. Bilmeyenler için; 2019 yılında Meir, ilk uzay seyahatini Uluslararası Uzay İstasyonu'na gerçekleştirdi ve tamamen kadınlardan oluşan ilk uzay yürüyüşüne katıldı. Ancak şaşırtıcı bir şekilde astronot Meir, NASA'nın eski tip astronot giysileriyle uğraşmanın, astronot olarak kariyerinin en büyük zorluklarından biri olduğunu söyledi.

Ayrıca daha önce verdiği röportajda ise astronot olmanın heyecan verici olduğunu söyleyen Meir, 2024 yılında Ay'da yaşamaya başlayacak olası 9 kadından biri.

"Astronot olmak için inanılmaz heyecan verici bir zaman ve ilk görevimi kısa süre önce tamamladığımı söyleyebilirim. Bu görevler tamamlandığında gerçekten bir oyun değiştirici olduğunuz için astronot olmanın zevkini anlıyorsunuz. Şimdi gelecek misyonları, Ay'a ve nihayetinde Mars'a yönelik keşiflerimizi dört gözle bekliyorum."

Artemis Projesi kapsamında Ay'a gönderilecek isimlerin henüz netleşmediğini belirtmek gerekiyor. Ay'da yürüyebilecek diğer potansiyel kadınlar ise Christina Hammock Koch, Kate Rubins, Jessica. Watkins ve Stephanie Wilson olarak ön plana çıkıyor. Halihazırda askeri havacılık veya ISS görevlerinde yer alan bu isimler, dünya tarihinde bir ilki gerçekleştirecek gibi gözüküyor.