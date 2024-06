FromSoftware'in Arkasındaki Şirkete Siber Saldırı Şoku: Elden Ring Tehlikede!

Japon medya ve eğlence devi Kadokawa Group, FromSoftware'un da sahibi olduğu şirketler arasında yer alıyor ve son günlerde büyük bir siber saldırıyla karşı karşıya kaldı. Saldırı, Elden Ring gibi büyük bir projenin geliştiricisi olan FromSoftware'un ana şirketi üzerinde derin etkiler yaratma potansiyeline sahip.

Kadokawa'nın resmi açıklamasına göre, saldırı geçtiğimiz Perşembe günü gerçekleşti ve şirket içi stüdyolarının zararı henüz tam olarak değerlendirilemedi. En bilinen stüdyolarından biri olan FromSoftware'nin de etkilenip etkilenmediği belirsizliğini koruyor.

Saldırganlar, Kadokawa'nın ağına neredeyse bir ay önce erişim sağladıklarını iddia ediyorlar ve 1.5 TB büyüklüğünde kişisel veri çaldıklarını ve bunları kamuoyuna açıklayacaklarını tehdit ediyorlar.

