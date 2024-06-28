FromSoftware'in Arkasındaki Şirkete Siber Saldırı Şoku: Elden Ring Tehlikede!

Japon medya ve eğlence devi Kadokawa Group, FromSoftware'un da sahibi olduğu şirketler arasında yer alıyor ve son günlerde büyük bir siber saldırıyla karşı karşıya kaldı. Saldırı, Elden Ring gibi büyük bir projenin geliştiricisi olan FromSoftware'un ana şirketi üzerinde derin etkiler yaratma potansiyeline sahip.

Kadokawa'nın resmi açıklamasına göre, saldırı geçtiğimiz Perşembe günü gerçekleşti ve şirket içi stüdyolarının zararı henüz tam olarak değerlendirilemedi. En bilinen stüdyolarından biri olan FromSoftware'nin de etkilenip etkilenmediği belirsizliğini koruyor.

Elden Ring Projesi ve FromSoftware

Saldırganlar, Kadokawa'nın ağına neredeyse bir ay önce erişim sağladıklarını iddia ediyorlar ve 1.5 TB büyüklüğünde kişisel veri çaldıklarını ve bunları kamuoyuna açıklayacaklarını tehdit ediyorlar.

🚨 BLACK SUIT Ransomware Alert 🚨



- KADOKAWA Corporation 🇯🇵



KADOKAWA Group is an entertainment company active in publishing, video, games, web services, education, and merchandise. They have now fallen victim to BLACK SUIT Ransomware. The group plans to release 1.5 TB of… pic.twitter.com/Ix0xN0XAsX — FalconFeeds.io (@FalconFeedsio) June 27, 2024

Özellikle Japonya'da yaygın bir kullanıcı kitlesi olan Niconico platformu, saldırının en çok etkilediği alan olarak öne çıkıyor. Servislerin 8 Haziran'dan beri kapalı olduğu belirtiliyor ve bu durum, Japon medya ve eğlence endüstrisi için önemli bir aksaklık oluşturuyor.

Kadokawa, saldırının zararlarını değerlendirirken çözüm arayışında olduğunu belirtiyor. Şirket, saldırının etkilerini azaltmak için harici siber güvenlik uzmanlarıyla işbirliği yapıyor.

Siber güvenlik uzmanları, bu tür saldırıların artan bir trend haline geldiğini ve şirketler için ciddi riskler oluşturduğunu vurguluyor. Özellikle bilgi sızıntısı tehdidi, şirket içi verilerin yanı sıra çalışanların kişisel bilgilerini de içerebilir, bu da uzun vadeli güvenlik endişelerine yol açabilir.

FromSoftware, son zamanların en çok beklenen oyunlarından biri olan Elden Ring'in geliştiricisi olarak tanınıyor. Bu büyük ölçekli siber saldırı, oyun endüstrisindeki gelişmeleri ve projeleri etkileyebilecek potansiyele sahip.

Kadokawa Group'un aldığı bu büyük ölçekli saldırı, Elden Ring gibi önemli projelerin geleceği üzerinde belirsizlik yaratıyor. Oyunseverler ve endüstri gözlemcileri, bu olayın oyunun gelişimi üzerindeki olası etkilerini yakından takip ediyorlar.

Bu gelişmelerin ardından, Japonya'da ve küresel olarak medya endüstrisindeki siber güvenlik önlemlerine dair dikkatler bir kez daha yoğunlaşmış durumda. FromSoftware hayranları, şirketin aldığı güvenlik önlemlerinin oyun projelerine olan etkilerini merakla bekliyorlar.