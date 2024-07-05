Bu Defa Güldürmedi! Kai Cenat'ın Ölümcül Şakası Twitch ile Arasını Açtı

Popüler Twitch yayıncısı Kai Cenat, izleyicilerine yönelik düzenlediği sahte bir yayınla dikkatleri üzerine çekti. Cenat, odasında gerçekleşen bir havai fişek patlamasını taklit eden bir düzenek kurarak izleyicilerini kandırmayı başardı. Ancak bu cesur şaka, neredeyse Twitch tarafından yasaklanmasına neden oluyordu.

Cesur Bir Şaka: Kai Cenat'ın Havai Fişek Patlaması

Kai Cenat, yayın odasını andıran bir set kurarak izleyicilere odasında havai fişeklerin patladığını düşündürdü. Olay sırasında Twitch'e herhangi bir bilgi verilmemesi, Cenat'ın platformdan neredeyse yasaklanmasına yol açtı.

Kai Cenat reveals he almost got banned by Twitch for the fireworks show yesterdaypic.twitter.com/uCkWcoyWQr — Dexerto (@Dexerto) July 4, 2024

Cenat, yayın sonrası yaptığı açıklamada, "Bize hemen söylediler, patlatırsak yasaklanabiliriz. Bunu bütün bu süre boyunca bilmiyorduk," dedi. Yayının video kaydı, Twitch'ten kaldırıldı ve Cenat, temsilcilerine durumu açıklamak zorunda kaldı.

Twitch’in topluluk yönergeleri, hayatı tehlikeye atabilecek veya fiziksel zarara yol açabilecek herhangi bir faaliyeti yasaklıyor. Bu nedenle, Cenat ve ekibinin, olayın tamamen sahte olduğunu ve kimsenin zarar görmediğini kanıtlaması gerekti.

Cenat, MrBeast ile birlikte açık bir alanda çekilmiş bir video yayınlayarak, olayın güvenli bir şekilde gerçekleştirildiğini gösterdi.

FULL: Behind the scenes of Kai Cenat and MrBeast fireworks prank 👀 pic.twitter.com/0N98cs5hwn — Liutauras (@Liutauras_) July 4, 2024

Cenat'ın cesur şakası, viral bir başarıya imza atarak büyük ilgi ve etkileşim topladı. Havai fişeklerin patladığı anlar, izleyicileri endişelendirirken, olayın sahte olduğunun ortaya çıkması büyük bir rahatlama sağladı.

Cenat'ın şakası, içerik üreticilerinin izleyicilerini eğlendirmek için ne kadar ileri gidebileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.