Bu Defa Güldürmedi! Kai Cenat'ın Ölümcül Şakası Twitch ile Arasını Açtı

Popüler Twitch yayıncısı Kai Cenat, izleyicilerine yönelik düzenlediği sahte bir yayınla dikkatleri üzerine çekti. Cenat, odasında gerçekleşen bir havai fişek patlamasını taklit eden bir düzenek kurarak izleyicilerini kandırmayı başardı. Ancak bu cesur şaka, neredeyse Twitch tarafından yasaklanmasına neden oluyordu.

Kai Cenat, yayın odasını andıran bir set kurarak izleyicilere odasında havai fişeklerin patladığını düşündürdü. Olay sırasında Twitch'e herhangi bir bilgi verilmemesi, Cenat'ın platformdan neredeyse yasaklanmasına yol açtı.

