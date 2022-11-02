Kamera Lensi Takılabilen Yeni Akıllı Telefon: Xiaomi 12S Ultra Concept

Günümüzün en iyi akıllı telefonlarının tümü bir ana kamera, ultra geniş kamera ve telefoto kamera içeren detaylı arka kamera ünitelerine sahip. Ne yazık ki bu kameralara bir DSLR kamerada olduğu gibi farklı lensler takılamıyor.

Şimdi Xiaomi, Leica ile ortaklaşa Xiaomi 12S Ultra Concept'i duyurdu ve gerçekten de akıllı telefonunuzun kamerasına bir kamera lens modülü takmanıza izin veriyor. Daha spesifik olarak şirket, telefona bir Leica M serisi lens modülü takabileceğinizi söylüyor.

Telefon ayrıca lens modülüne takılan merkeze monte edilmiş bir sensör de dâhil olmak üzere iki adet bir inçlik kamera sensörü ile donatılıyor. Şirketin standart Xiaomi 12S Ultra'da görüldüğü gibi IMX989 kamera sensörlerini kullandığı tahmin ediliyor. Bununla birlikte arka kamera modülünün tamamı koruma için safir camla kaplanıyor.

Xiaomi 12S Ultra Concept Sektöre Yeni Bir Soluk Kazandıracak

Daha da fazla imkân sağlamak için başka Leica lens modüllerini akıllı telefona bağlayıp bağlayamayacağınız belli değil ancak Xiaomi, bu özel kombinasyonla "optik güçte" bir artış vaat ediyor.

Xiaomi, lens özellikleri veya akıllı telefonun özellikleri gibi diğer pek çok ayrıntıyı açıklamadı ancak video, f/1,4'e kadar f/16 diyafram açıklığı bulunduğunu doğruluyor. Videoda da ayrıca diğer pek çok özelliğe de bir ön bakış atılıyor.

Bu teknolojiyi gelecekteki başka bir akıllı telefonda görüp görmeyeceğimize dair de bir bilgi yok. Yine de bu, akıllı telefon fotoğrafçılığına oldukça radikal bir yaklaşım ve bunun hangi teknolojilere kapı açabileceğini tüm sektör merak ediyor.