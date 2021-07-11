Kanada'nın Ölümcül Sıcak Dalgası Deniz Canlılarını Haşladı

Kanada'nın ölümcül sıcak dalgası 1 milyar deniz canlısının ölümü ile ilişkili olabilir. Kanada'da bir süredir devam eden sıcak hava dalgaları, ülkedeki sahil şeridini bile etkilemeye başladı.

British Columbia, Haziran ayı sonlarında üç gün üst üste rekor yüksek sıcaklıklara ulaştı ve 29 Haziran'da 49,6 santigrat dereceye ulaştı.

Kanada'nın Vancouver kentindeki bir plajda, ülkenin rekor kıran sıcak hava dalgası yüzünden on binlerce istiridye, midye, deniz yıldızı ve salyangozun kaynayarak öldüğü ortaya çıktı.

Kanada ölümcül sıcak dalgası 1 milyar deniz canlısını öldürdü

British Columbia Üniversitesi'nde deniz biyoloğu olan Chris Harley, Vancouver'ın Kitsilano Plajı'ndan gelen kötü bir koku aldığını söyleyerek ölümler konusunda uyarıda bulundu.

Kabuklu deniz hayvanlarının ne zaman öldüğü belli değil. Harley, intertidal hayvanlarının yalnızca 30 santigrat dereceye kadar sıcaklıklara dayanabileceğini söyledi. 28 Haziran'daki termal görüntüleme, Vancouver kıyı şeridindeki sıcaklığın yaklaşık 50 santigrat dereceye ulaştığını gösterdi.

Harley, midye ve istiridyelerin ölümü nedeniyle bölgedeki su kalitesinin geçici olarak etkileneceğini de söyledi.

"Geçen haftaki tarihi sıcak hava dalgası, kabuklu deniz hayvanları için kitlesel bir ölüm olayına yol açtı. Bu durum yetiştiriciler, kabileler ve turizm üzerinde etkilere sahip olabilir. Geçen hafta sert darbe alan kişilerle konuşmaya gittim, bir kişi bunu orman yangını ile eşdeğer tanımladı."

Küçük bir alanda kaç tane ölü deniz hayvanı bulunduğunu hesaplayan Harley, Salish Denizi kıyı şeridinde yaşayan bir milyardan fazla deniz kıyısı hayvanının ölmüş olabileceğini de tahmin etti.

Ancak bu, bir ısı dalgasının kabuklu deniz hayvanlarını ilk öldürüşü değil. 2019'daki bir sıcak hava dalgası, Kaliforniya sahilindeki bir koy olan Bodega Head'de fazla sayıda midye ölümüne neden olmuştu.

Ayrıca daha önceki bir araştırma sıcak dalgaların insanların ölümleriyle ilgili olduğunu söylüyordu. Araştırmacılar, aşırı sıcak ya da aşırı soğuk gibi hava koşulları nedeniyle her sene dünya çapında 5 milyondan fazla insanın hayatını kaybettiğini ve bunun da ısıya bağlı ölümleri önemli ölçüde arttığını ortaya çıkardı.

Insider'dan Aylin Woodward'ın haberine göre Kanada'daki sıcaklıklar o kadar etkili ki, pirokumulonimbus, kasırga oluşturabilen bulutlar ve daha fazla orman yangınına neden olabilecek şimşeklere sebebiyet veriyor.