Kaosun Anatomisi'nin 7. Bölüm Fragmanı Yayınlandı
Kaosun Anatomisi'nin 7. bölüm fragmanı izleyiciler ile buluştu. Peki, 49 saniye uzunluğundaki tanıtım videosu neler sunuyor? İşte fragmana dair detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Kaosun Anatomisi'nin 7. bölüm fragmanı 49 saniye uzunluğunda.
- Dizinin yeni bölümü 7 Kasım tarihinde HBO Max üzerinden yayınlanacak.
- Dizinin oyuncu kadrosunda Derin Beşikçioğlu ve Erol Babaoğlu dahil pek çok isim yer alıyor.
Kaosun Anatomisi'nin yeni bölümü merakla beklenirken heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Kaosun Anatomisi'nin 7. bölüm fragmanı izleyiciler ile buluştu. Peki, oyuncu kadrosunda Derin Beşikçioğlu, Erol Babaoğlu ve Aytaç Şaşmaz dahil olmak üzere pek çok ismin yer aldığı dizinin yeni tanıtım videosu neler sunuyor?
Kaosun Anatomisi'nin 7. Bölüm Fragmanı Nasıl İzlenir?
Kaosun Anatomisi için yeni bölüm fragmanı paylaşıldı. HBO Max Türkiye'nin resmî YouTube kanalı üzerinden yayınlanan tanıtım videosu 49 saniye uzunluğunda. Videonun açıklamasında "Bilemezsin kim dost kim düşman. Bazen tuttuğun eldir seni arkandan vuran." sözüne yer verildi. En iyi HBO Max dizileri arasında yerini alan Kaosun Anatomisi'nin altıncı bölümü 7 Kasım'da yayınlanacak.
Kaosun Anatomisi Oyuncuları
- Aytaç Şaşmaz
- Serra Arıtürk
- Erol Babaoğlu
- Diren Polatoğulları
- Deniz Barut
- Derin Beşikçioğlu
- İlker Kızmaz
HBO Max'in en popüler dizilerinden biri olan Kaosun Anatomisi'nde Aytaç Şaşmaz, Serra Arıtürk, Erol Babaoğlu ve Diren Polatoğulları dahil pek çok oyuncu bulunuyor. Aytaç Şaşmaz "Ozan" karakterini, Serra Arıtürk "Elif" karakterini, Erol Babaoğlu "Kenan" karakterini, Diren Polatoğulları ise "Rıza" karakterini canlandırıyor.
Kaosun Anatomisi Konusu
Suç, dram ve aksiyon türlerindeki Kaosun Anatomisi, kız kardeşinin şüpheli ölümüyle hayatı altüst olan Ozan isimli genç doktorun hikâyesine odaklanıyor. Hastanenin acil servisinde çalışan Ozan, bu ölümün arkasındaki gerçeği ortaya çıkarmak için harekete geçiyor.