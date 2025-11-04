Kaosun Anatomisi'nin 7. Bölüm Fragmanı Yayınlandı

Kaosun Anatomisi'nin yeni bölümü merakla beklenirken heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Kaosun Anatomisi'nin 7. bölüm fragmanı izleyiciler ile buluştu. Peki, oyuncu kadrosunda Derin Beşikçioğlu, Erol Babaoğlu ve Aytaç Şaşmaz dahil olmak üzere pek çok ismin yer aldığı dizinin yeni tanıtım videosu neler sunuyor?

Kaosun Anatomisi'nin 7. Bölüm Fragmanı Nasıl İzlenir?

Kaosun Anatomisi için yeni bölüm fragmanı paylaşıldı. HBO Max Türkiye'nin resmî YouTube kanalı üzerinden yayınlanan tanıtım videosu 49 saniye uzunluğunda. Videonun açıklamasında "Bilemezsin kim dost kim düşman. Bazen tuttuğun eldir seni arkandan vuran." sözüne yer verildi. En iyi HBO Max dizileri arasında yerini alan Kaosun Anatomisi'nin altıncı bölümü 7 Kasım'da yayınlanacak.

Kaosun Anatomisi Oyuncuları

Aytaç Şaşmaz

Serra Arıtürk

Erol Babaoğlu

Diren Polatoğulları

Deniz Barut

Derin Beşikçioğlu

İlker Kızmaz

HBO Max'in en popüler dizilerinden biri olan Kaosun Anatomisi'nde Aytaç Şaşmaz, Serra Arıtürk, Erol Babaoğlu ve Diren Polatoğulları dahil pek çok oyuncu bulunuyor. Aytaç Şaşmaz "Ozan" karakterini, Serra Arıtürk "Elif" karakterini, Erol Babaoğlu "Kenan" karakterini, Diren Polatoğulları ise "Rıza" karakterini canlandırıyor.

Kaosun Anatomisi Konusu

Suç, dram ve aksiyon türlerindeki Kaosun Anatomisi, kız kardeşinin şüpheli ölümüyle hayatı altüst olan Ozan isimli genç doktorun hikâyesine odaklanıyor. Hastanenin acil servisinde çalışan Ozan, bu ölümün arkasındaki gerçeği ortaya çıkarmak için harekete geçiyor.