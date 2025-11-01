Tüm Dünyanın Gözü Bu Dizide! Sayıları Altüst Etti

Stephen King'in It (O) isimli romanından uyarlanan It: Welcome to Derry, bütün dünyanın gözünü üzerinde topladı. Dizi, ilk bölümü yayınlandıktan sonra HBO Max genelinde en çok izlenen diziler arasına büyük bir izleyici sayısına ulaştı. Bu, onun nadir görülen başarılardan birinin altına imza atmasını sağladı.

It: Welcome to Derry Ne Kadar İzlendi?

It: Welcome to Derry, geçen hafta yayınlanan ilk bölümü ile sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde 5,7 milyon kişi tarafından izlendi. Warner Bros. Disocvery'ye göre bu, HBO Max tarihinde en iyi ilk üç dizi çıkışından biri anlamına geliyor. Roman uyarlaması, House of the Dragon ve The Last of Us dizilerinden hemen sonra gelerek harika bir başlangıç yaptı.

Stephen King'in It romanı, daha önce beyaz perdeye de uyarlandı. Romanın büyük kötü karakteri Pennywise, 2017 yılında 2 saat 15 dakika uzunluğunda bir film seyircilerin karşısına çıktı. Film, dünya çapında 704,128,874 dolar hasılat elde etti. 2019 yılında bir devam filmi geldi ve bu filmden de 473,093,228 dolar gelir elde edilmişti. İlk film kadar olmasa da ikinci filme de oldukça yoğun ilgi gösterildi.

Film uyarlamalarından sonra Pennywise karakterine ve bu evrenin sunduğu karanlık atmosfere ilgili izleyici kitlesinin kaybolmaması adına bir dizinin yapımına başlandı. Bu strateji gerçekten de işe yaramış gibi görünüyor. It: Welcome to Derry olarak adlandırılan dizi, daha ilk bölümden elde ettiği başarıyı aynı şekilde sürdürebilirse yayın hayatının oldukça uzun ömürlü olması muhtemel.

It: Welcome to Derry Fragmanı

It: Welcome to Derry Konusu

IMDb puanı yüksek korku dizileri arasında yer alan It: Welcome to Derry, 2017 ve 2019 yıllarında gösterime giren It filmindeki olayların öncesine dayanıyor. 8,0 IMDb puanına sahip olan dizi, 1962 yılının Derry kasabasında geçiyor. Pennywise'ın karanlık geçmişi, bu dizide daha iyi bir şekilde irdeleniyor ancak bu yapılırken izleyicileri korkutmaktan da geri kalmıyor.

It: Welcome to Derry Oyuncuları

Bill Skarsgard

Grant Nickalls

James Remar

Joshua Odjick

Jovan Adepo

Kimberly Guerrero

Madeleine Stowe

Miles Ekhardt

Peter Outerbridge

Taylour Paige

HBO Max'in en yeni dizisi It: Welcome to Derry'nin oyuncu kadrosu, dizinin sevilmesinin en önemli sebeplerinden biri olabilir. Dizinin oyuncu kadrosunda Bill Skarsgård, Taylour Paige, Madeleine Stowe, Jovan Adepo ve daha birçok isim yer alıyor. Pennywise karakteri ise Skarsgård tarafından canlandırıyor.