Kaosun Anatomisi'nin 8. Bölüm Fragmanı Yayınlandı
Kaosun Anatomisi'nin 8. bölüm fragmanı izleyiciler ile buluştu. Peki, 52 saniye uzunluğundaki tanıtım videosu neler sunuyor? İşte fragmana dair ayrıntılar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Kaosun Anatomisi'nin 8. bölüm fragmanı 52 saniye uzunluğunda.
- Dizinin yeni bölümü 14 Kasım tarihinde HBO Max üzerinden yayınlanacak.
- Dizinin oyuncu kadrosunda Derin Beşikçioğlu ve Erol Babaoğlu dahil pek çok isim bulunuyor.
Oyuncu kadrosunda Derin Beşikçioğlu, Erol Babaoğlu ve Aytaç Şaşmaz dahil olmak üzere pek çok ismin yer aldığı Kaosun Anatomisi'nin yeni bölümü merakla beklenirken önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Kaosun Anatomisi'nin 7. bölüm fragmanı paylaşıldı. Peki, dizinin yeni tanıtım videosu neler sunuyor?
Kaosun Anatomisi'nin 8. Bölüm Fragmanı Nasıl İzlenir?
HBO Max Türkiye'nin resmî YouTube kanalı üzerinden Kaosun Anatomisi'nin yeni bölümü için fragman yayınlandı. 52 saniye uzunluğundaki tanıtım videosunun açıklamasında "Söyleyecek son bir sözümüz var" sözlerine yer verildi. En iyi HBO Max dizileri arasında yerini alan Kaosun Anatomisi'nin sekizinci bölümü 14 Kasım'da izleyiciler ile buluşacak.
Kaosun Anatomisi Konusu
Suç, dram ve aksiyon türlerindeki Kaosun Anatomisi, kız kardeşinin şüpheli ölümüyle hayatı altüst olan Ozan isimli genç doktorun hikâyesine odaklanıyor. Hastanenin acil servisinde çalışan Ozan, bu ölümün arkasındaki gerçeği ortaya çıkarmak için harekete geçiyor.
Kaosun Anatomisi Oyuncuları
- Aytaç Şaşmaz
- Serra Arıtürk
- Erol Babaoğlu
- Diren Polatoğulları
- Deniz Barut
- Derin Beşikçioğlu
- İlker Kızmaz
HBO Max'in en popüler dizilerinden biri olan Kaosun Anatomisi'nde Aytaç Şaşmaz, Serra Arıtürk, Erol Babaoğlu ve Diren Polatoğulları dahil pek çok oyuncu bulunuyor. Aytaç Şaşmaz "Ozan" karakterini, Serra Arıtürk "Elif" karakterini, Erol Babaoğlu "Kenan" karakterini, Diren Polatoğulları ise "Rıza" karakterini canlandırıyor.