Kaosun Anatomisi'nin 8. Bölüm Fragmanı Yayınlandı

Oyuncu kadrosunda Derin Beşikçioğlu, Erol Babaoğlu ve Aytaç Şaşmaz dahil olmak üzere pek çok ismin yer aldığı Kaosun Anatomisi'nin yeni bölümü merakla beklenirken önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Kaosun Anatomisi'nin 7. bölüm fragmanı paylaşıldı. Peki, dizinin yeni tanıtım videosu neler sunuyor?

Kaosun Anatomisi'nin 8. Bölüm Fragmanı Nasıl İzlenir?

HBO Max Türkiye'nin resmî YouTube kanalı üzerinden Kaosun Anatomisi'nin yeni bölümü için fragman yayınlandı. 52 saniye uzunluğundaki tanıtım videosunun açıklamasında "Söyleyecek son bir sözümüz var" sözlerine yer verildi. En iyi HBO Max dizileri arasında yerini alan Kaosun Anatomisi'nin sekizinci bölümü 14 Kasım'da izleyiciler ile buluşacak.

Kaosun Anatomisi Konusu

Suç, dram ve aksiyon türlerindeki Kaosun Anatomisi, kız kardeşinin şüpheli ölümüyle hayatı altüst olan Ozan isimli genç doktorun hikâyesine odaklanıyor. Hastanenin acil servisinde çalışan Ozan, bu ölümün arkasındaki gerçeği ortaya çıkarmak için harekete geçiyor.

Kaosun Anatomisi Oyuncuları

Aytaç Şaşmaz

Serra Arıtürk

Erol Babaoğlu

Diren Polatoğulları

Deniz Barut

Derin Beşikçioğlu

İlker Kızmaz

HBO Max'in en popüler dizilerinden biri olan Kaosun Anatomisi'nde Aytaç Şaşmaz, Serra Arıtürk, Erol Babaoğlu ve Diren Polatoğulları dahil pek çok oyuncu bulunuyor. Aytaç Şaşmaz "Ozan" karakterini, Serra Arıtürk "Elif" karakterini, Erol Babaoğlu "Kenan" karakterini, Diren Polatoğulları ise "Rıza" karakterini canlandırıyor.