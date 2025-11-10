Bütün Dünya Bu Diziyi İzliyor! İki Bölümle Zirveye Yerleşti

Breaking Bad ve Better Call Saul gibi dizilerin yaratıcısı Vince Gilligan'ın yeni dizisi Pluribus'un ilk iki bölümü, 7 Kasım 2025 tarihinde yayın hayatına başladı. Birçok şirket, bu dizinin kendi platformunda yayınlanmasını istese de Gilligan tercihini Apple'dan yana yaptı.

Pluribus, daha ilk iki bölümde öyle bir başarı elde etti ki en iyi Apple TV dizileri arasına katılması kaçınılmaz hâle geldi. Sadece birkaç gün sonra yeni bölümü yayınlanacak olan dizi hem eleştirmenlerden hem izleyicilerden çok sayıda olumlu eleştiri aldı.

Pluribus'un Eleştirmen Puanı Açıklandı

Pluribus'ın ilk iki bölümü hem eleştirmenler hem izleyicilerden çok yüksek puan elde etti. Dizi, ilk bölümleri yayınlandıktan sonra Apple'ın en çok izlenen yapımlarının zirvesinde konumlanan The Last Frontier'ı geçerek ilk sıraya yerleşti. Apple'ın en çok sevilen yapımlarından Invasion, Ted Lasso ve Severance'ı da geride bıraktı.

Rotten Tomatoes, diziye yüz üzerinden yüz puan verdi. İzleyicilere göre dizinin başarısı, dizi tarihinin efsanelerinden biri olan Vince Gilligan ve Rhea Seehorn'un harika bir uyuma sahip olması ve ikilinin çok farklı projelerde yer almaktan hiçbir çekincesinin olmamasından kaynaklanıyor.

Hatırlayacak olursanız Gilligan, daha önce Seehorn ile Breaking Bad'in öncesini ele alan Better Call Saul dizisinde beraber çalışmıştı. Seehorn, bu dizide alanında uzman bir avukat ve Saul Goodman ile arasında özel bir bağ olan Kim Wexler karakterine hayat vermişti. Seehorn'un bu karakteri canlandırırken sergilediği performans, Gilligan'ı çok etkilemiş olacak ki gözleri Pluribus'ın başrolüne uygun olabilecek başka bir isim görmedi.

Pluribus Konusu

IMDb puanı 9.0 olan Pluribus, insanların çok mutlu olduğu bir dünyada geçiyor fakat bu mutluluğun arkasında insanların çok mükemmel bir hayata sahip olmaları yatmıyor. İlginç bir virüsün dünyaya yayılması sonucunda insanlar kendini istemsiz bir şekilde mutlu hissediyor. Yeryüzündeki herkes aşırı olumlu bir bakış açısı benimserken bundan sadece bir kişi etkilenmiyor.

Carol isimli kadın, dünyayı aşırı mutlu kılan bu virüsten etkilenmediği için dünyanın en mutsuz insanı oluyor. Dizi, mutlu insanların Carol'ın da aralarına katılmak istemesi ile daha ilginç bir hâl alıyor. Carol'ın dünyayı eski hâline getirmek için hem onlara karşı koyması hem de bu virüsü etkisiz kılması gerekiyor.