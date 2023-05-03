Hubble'dan Kara Deliğe Sahip Yeni Bir Galaksi Fotoğrafı!

Dünya'dan 14 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan spiral bir galaksi olan NGC 4395, süper kütleli bir kara deliğe ev sahipliği yapıyor. Bu galaksi aynı zamanda gökbilimciler tarafından Seyfert Galaksisi olarak biliniyor, bu da delicesine parlak bir aktif galaktik çekirdeğe (AGN) sahip olduğu anlamına geliyor. Kara delik haftasını kutlamak amacıyla NASA, NGC 4395'in yeni bir Hubble fotoğrafını paylaştı.

NGC 4395 gibi galaksilerin merkezinde yer alan AGN'ler, bu tür galaksilerde bulunan süper kütleli kara deliklerden güç alıyor. Gökbilimciler galaksinin merkez bölgesinin bu son Hubble görüntüsünde, galaksi boyunca radyasyon yayan parlak çekirdeklere detaylı bir şekilde bakabildiler.

NGC 4395'in Hubble Tarafından Çekilen Fotoğrafı

NGC 4395'in bu yeni Hubble fotoğrafı, bu Seyfert galaksisinin içinde bulunan AGN'lerin bu tipteki diğer galaksilere kıyasla çok daha düşük parlaklıkta olduğunu gösteriyor. İçinde bulunan süper kütleli kara deliğin Güneş'imizin 10.000 katından fazla bir kütleye sahip olduğu tahmin edilmekte.

Ancak NGC 4395'in benzersizliği bununla da bitmiyor. Bu Seyfert galaksisi aynı zamanda cüce bir galaksidir ve bu tipteki diğer birçok galaksinin merkezinde bulunan belirgin şişkinlikten yoksundur. Hubble, NGC 4395'in bazı spiral kolları da dâhil olmak üzere, galaksinin güzelliğini ve benzersizliğini sergileyen birkaç fotoğrafını çekti.

NGC 4395 gibi galaksilerin incelenmesi de oldukça önemli çünkü astronomların kara delikleri ve evrenimizde oynadıkları rollerini daha iyi anlamalarına yardımcı olurlar. Bu kozmik varlıklar hakkında hâlâ bilmediğimiz çok şey olsa da her gözlem, astronomların kullanabileceği yeni verilerin kilidini açıyor.