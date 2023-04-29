Uzayın 60 Yıldır Çözülemeyen Gizemi Çözüldü!

Kuasarlar 60 yıl önce keşfedildiklerinden beri uzaydaki en parlak, en güçlü nesneler olarak kabul edilmekte. Onlarca yıldır üzerinde çalışılmasına rağmen, araştırmacılar bu parlak olaylara neyin sebep olduğunu hiçbir zaman anlayamadılar. Yeni bir çalışma nihayet kuasarların gizemli kökenlerine ve nasıl oluştuklarına ışık tutabilir.

Monthly Notices of the Royal Astronomical Society'de yayınlanan yeni çalışmada araştırmacılar galaksiler çarpıştığında kuasarların nasıl oluştuğunu detaylandırıyor. Bir kuasarın parlak ve ikonik enerji salınımını neyin tetiklediğine dair bu gizem, uzayın en büyük bilinmezliklerinden biri konumunda.

Peki araştırmacılar kuasarların kökenini nasıl keşfetti? Son makaleye göre araştırmacılar, kuasarların bulunduğu galaksilerin en dış bölgelerindeki çarpık yapıları gözlemlemek için La Palma'daki Isaac Newton Teleskobu'nun derin görüntüleme gözlemlerini kullandılar.

Kuasarların Bu Kadar Parlak Olmalarını Sağlayan Ne?

Bu yeni araştırmaya dayanan inanç, kuasarların galaksiler birbirleriyle çarpıştığında oluştuğu yönünde. Bu olaylar, galaksilerin merkezlerine yakın süper kütleli kara delikler çarpıştığında meydana gelirken, çoğu zaman bu gaz kara deliğin ötesinde ulaşılamayacak bir yörüngede dolanıyor. Ancak bu çarpışmaların bazıları gazı kara deliklere doğru itiyor ve kara delik gazı tüketmeden hemen önce, bilim insanlarını onlarca yıldır şaşırtan kuasarların kökeni olan büyük bir enerji ve radyasyon patlaması yayılıyor.

Araştırma, 48 kuasarın gözlemlerinin yanı sıra ev sahibi galaksilerin ve 100'den fazla kuasar olmayan galaksinin gözlemleri üzerine inşa edildi. Araştırmacılar, kuasarlı galaksilerin diğer galaksilerle etkileşime girme ya da çarpışma olasılığının daha yüksek olduğunu keşfetti.

Gelecekte kuasarların daha fazla araştırmaya konu olması bekleniyor.