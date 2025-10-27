Türk Pasaportuna Bir Darbe Daha: O Ülkeye Vizesiz Girişler Askıya Alındı

Karadağ hükümeti, ülkede yaşanan şiddet olaylarının ardından Türkiye vatandaşlarına uyguladığı vizesiz seyahat hakkını geçici olarak askıya aldığını duyurdu. Karar, Podgoritsa’da meydana gelen bıçaklama olayı ve sonrasında artan protestoların ardından alındı.

Karadağ, Türk Vatandaşlarına Vizesiz Girişi Askıya Aldı

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının vizesiz ziyaret edebildiği ülkelerin sayısı oldukça az. 2025 itibariyle sadece birkaç medeni ülke insanlara vize reddi yeme korkusu yaşatmadan ziyaret hakkı sunuyor. Şimdi ise bunlardan biri daha eksildi. Karadağ medyasına göre, üç Türk vatandaşı ile bir Karadağlı arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Olayda bir Karadağ vatandaşı hayatını kaybetti. Bu gelişme sonrası ülkede çok sayıda protesto düzenlendi ve tansiyon yükseldi. Polis, olaylarla bağlantılı olarak 45 Türk vatandaşını gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişilerin hukuki açıdan neden tutulduğu bilinmezken, vizesiz ziyaretler de askıya alındı.

Karadağ Dışişleri Bakanlığı, “kamu güvenliği ve toplumsal düzenin korunması amacıyla” Türkiye vatandaşlarına vizesiz girişlerin geçici süreyle durdurulduğunu açıkladı. Kararın ne kadar süreceği ise henüz netlik kazanmadı. Ancak uygulamanın kalıcı olması durumunda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları vizesiz bir seçeneği daha kaybedecek.

Ankara’dan konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, diplomatik kaynaklar, olayın iki ülke ilişkilerini olumsuz etkilememesi için temasların sürdüğünü belirtiyor.