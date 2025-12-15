Gökvatan’da Alarm! Karadeniz Üzerinde Tespit Edilen İHA Vurularak Düşürüldü

Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Hava Kuvvetleri için "hareketli" bir gün yaşandı diyebiliriz. Zira Karadeniz semalarında tespit edilen ve kimliği belirlenemeyen bir hava izi gerekli izinlerin alınması ardından etkisiz hale getirildi. Konuyla ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı resmi X hesabı üzerinden açıklama yaptı. İşte konuyla ilgili detaylar...

Karadeniz Üzerinde Vurulan İHA İle İlgili MSB'den Açıklama Geldi!

Karadeniz’de Türk hava sahasına doğru yaklaşma eğiliminde olan bir insansız hava aracı tespit edilmesi üzerine Gökvatan’da alarm durumuna geçildi. Hava sahasının güvenliğini sağlamak amacıyla Türk Hava Kuvvetleri’ne ait F-16 savaş uçakları hızla bölgeye yönlendirildi.

Düşürülen İHA ile ilgili açıklama. pic.twitter.com/ePilFhPaTM — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 15, 2025

Hava Kuvvetleri unsurlarınca gerçekleştirilen önleme faaliyetleri sırasında angajman kuralları çerçevesinde söz konusu İHA’nın vurularak düşürüldüğü bildirildi. Olayın ardından bölgedeki hava sahasında güvenlik tedbirlerinin artırıldığı İHA’nın tipi ve menşeine yönelik teknik inceleme sürecinin başlatıldığı ifade ediliyor.

Yetkililer, Türk hava sahasına yönelik her türlü ihlale karşı anında ve kararlı şekilde karşılık verileceğini vurgularken, gelişmeye ilişkin resmi açıklamaların ilerleyen saatlerde paylaşılması bekleniyor. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı tarafından resmi sosyal medya hesapları üzerinden yazılı açıklamada bulunuldu.

Bahsi geçen insansız hava aracının kimliği veya kontrol noktası için "kimliği belirsiz" ifadeleri kullanıldı. Ancak yapılan tahminlere göre Türk Hava Kuvvetleri ekiplerinin araçla ilgili çalışmalarını sürdürdüğü ve aracın nereden geldiğinin belirleneceği bildirildi.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...