Türkiye'nin Eurofighter Yol Haritası Belli Oldu! Kaç Tane Alınacak?

5. nesil savaş uçağı konusu uzun zamandır Türk Hava Kuvvetleri gündeminde ilk sırada yer alan konular arasında. Bu kapsamda pek çok farklı yol haritası çizilmiş olsa da son gelen bilgiler Türkiye'nin kaç adet alım yapacağını ve Eurofighter özelinde kaç adet filonun kurulacağını gösterdi. İşte konuyla ilgili detaylar...

Türkiye Kaç Adet Eurofighter Satın Alacak?

Türk Hava Kuvvetleri’nin uzun süredir gündeminde olan Eurofighter Typhoon sürecinde yeni bir aşamaya geçildi. Envanter planlaması ve eğitim faaliyetleri eş zamanlı olarak ilerlerken takvime ilişkin dikkat çekici detaylar da netleşmeye başladı.

Türkiye, 2028’te 24 uçağın olduğu iki Eurofighter filosuna sahip olacak.



Hava Kuvvetleri, Eurofighter pilotlarının teorik-sistem eğitimlerine başladı. Eğitimler, simülatör eğitimleri ile devam edecek. Pilotların uçak eğitimleri, bu aşamalardan sonra başlayacak.



Basına yansıyan haberlere göre Türk Hava Kuvvetleri Eurofighter Typhoon için pilotlara yönelik teorik ve sistem eğitimlerini başlattı. Bu ilk aşamada uçak sistemleri, görev konseptleri ve operasyonel kullanım senaryoları üzerine yoğunlaşan eğitimlerin ilerleyen dönemde simülatör destekli uygulamalı eğitimlerle devam etmesi planlanıyor.

Simülatör sürecinin tamamlanmasının ardından ise pilotların gerçek uçuş eğitimlerine geçmesi hedefleniyor. Eurofighter sürecinin ilk operasyonel ayağı Katar’dan tedarik edilmesi planlanan uçaklar üzerinden şekillenecek. Bu kapsamda kurulacak ilk filonun hem pilotlar hem de yer destek ekipleri için bir “geçiş ve adaptasyon filosu” görevi görmesi bekleniyor.

Eğitim faaliyetlerinin 2026 yılı içerisinde büyük ölçüde tamamlanması ve filonun operasyonel yeterliliğe ulaşması amaçlanıyor. İkinci aşamada ise Umman’dan alınacak 12 adet Eurofighter Typhoon devreye girecek. Bu teslimatlarla birlikte Türkiye, 2028 yılı itibarıyla toplam 24 uçaktan oluşan iki ayrı Eurofighter filosuna sahip olacak.

Söz konusu yapı, Hava Kuvvetleri’nin hava üstünlüğü ve caydırıcılık kapasitesini belirgin şekilde artıracak önemli bir güç unsuru olarak görülüyor. Öte yandan sürecin uzun vadeli planlamasında yeni üretim uçaklar da yer alıyor. İngiltere’de üretilecek 20 adet Eurofighter Typhoon’un 2030 yılında Türk Hava Kuvvetleri envanterine katılması öngörülüyor.

