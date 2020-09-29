Karantinaya Alınması Gereken İnsan Sayısı 100 Bine Yaklaşmış Olabilir

Ankara İl Pandemi Kurulu üyesi olan Prof. Dr. Nur Baran Aksakal, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, izole edilmesinin gerekli olduğu insan sayısının 100 bine yaklaşmış olabileceğini ifade etti. Yeni tip koronavirüs testi pozitif olan bir hastanın 15-20 kişiye hatta yüzlerce kişiye bulaştırma riski taşıdığını belirten Prof. Dr. Aksakal, karantinaya alınması gereken insan sayısı ile ilgili çok önemli bir tahminde bulundu. İşte Prof. Dr. Aksakal'ın yaptığı açıklamanın tüm ayrıntıları!

Karantinaya Alınması Gereken İnsan Sayısı Kaç Oldu?

Prof. Dr. Aksakal, "Test sonucu pozitif çıkan ya da pozitif olan biri ile teması sonrası nefes darlığı, ateş yüksekliği, koku alamama gibi semptomları olan insan sayısı da artıyor ve biz bu kişilere kendilerini izole etmeleri gerektiğini anlatıyoruz. İzolasyon kişinin kesinlikle evde kalması demek ya da herhangi bir ortamda diğer insanlarla temasının olmayacağı şekilde yaşamaya devam etmesi demek. Gördüğümüz çok enteresan haberler var. Pozitif olup düğün yapanlar ya da pozitif olmalarına rağmen misafir kabul edenler ya da kendileri dışarı çıkarak başka insanlarla temas edenler var. Bu bizim istemediğiniz bir şey. Çünkü zaten virüsün yayılma yolu bu" ifadelerini kullandı.

İzolasyon sürecinin yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında en önemli tedbirlerden bir tanesi olduğunu belirten Prof. Dr. Aksakal, "Pozitif olduğunuzu bildiğiniz halde toplum içine karışırsanız pek çok kişiye ki bu başta ortalama 3 kişiydi; ama kalabalık oluşturursanız 15- 20 kişiye hatta belki yüzlerce insana bulaştırma riski taşıyorsunuz demektir. O nedenle kişinin kendini izole etmesi hem kendini koruması hem de diğer insanları koruması açısından çok önemli. Özellikle testi pozitif olan kişilere baştan itibaren '14 gün süreyle izolasyon' demiştik; ama semptom olanlarda da bu 10 günün kesinlikle rijit şekilde uygulanması gerekiyor" dedi.

"Virüsün yayılmasını istemiyorsak virüs taşıyan kişilerin mutlaka diğer kişilerden izole edilmesi gerekiyor" ifadelerini kullanan Prof. Dr. Aksakal, DHA muhabirine yaptığı açıklamaya şu şekilde devam etti: