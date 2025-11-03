Kasım Ayı İndirimlerinde Alınabilecek 10 Bin TL Altı Tabletler

Kasım ayı indirimleri ile beraber çok sayıda tabletin fiyatı düştü. Peki, 10 bin TL altına alınabilecek en iyi tabletler hangileri? İşte detaylar!

Anıl Özünaldım
Kasım ayı indirimleri başladı. Bu kampanya ile birlikte dizüstü bilgisayardan oyun konsollarına, kablosuz kulaklıktan elektrikli ev aletlerine kadar çeşitli türlerde çok sayıda ürünü indirime girdi. İndirime giren ürünler arasında akıllı telefonlar da yer alıyor. Peki, 10 bin tl altı alınabilecek en iyi tabletler hangileri?

10 Bin TL'ye Alınabilecek En İyi Tabletler

Redmi Pad 2 Özellikleri

  • Ekran Boyutu: 11 inç
  • Ekran Teknolojisi: IPS
  • Ekran Çözünürlüğü: 1600 x 2560 piksel
  • İşlemci: MediaTek Helio G100 Ultra
  • RAM: 4 GB / 6 GB / 8 GB
  • Depolama: 128 GB / 256 GB
  • Arka Kamera: 8 MP
  • Ön Kamera: 5 MP
  • Batarya: 9.000 mAh
  • Hızlı Şarj: 18W

Samsung Galaxy Tab A11 Özellikleri

  • Ekran Boyutu: 8,7 inç
  • Ekran Teknolojisi: LCD
  • Ekran Çözünürlüğü: 800 x 1340 piksel
  • İşlemci: Mediatek Helio G99
  • RAM: 4 GB / 8 GB
  • Depolama: 64 GB / 128 GB
  • Arka Kamera: 8 MP
  • Ön Kamera: 5 MP
  • Batarya: 5.100 mAh
  • Hızlı Şarj: 15W

POCO Pad Özellikleri

  • Ekran Boyutu: 12,1 inç
  • Ekran Teknolojisi: LCD
  • Ekran Çözünürlüğü: 1600 x 2560 piksel
  • İşlemci: Snapdragon 7s Gen 2
  • RAM: 8 GB
  • Depolama: 256 GB
  • Arka Kamera: 8 MP
  • Ön Kamera: 8 MP
  • Batarya: 10.000 mAh
  • Hızlı Şarj: 33W

Honor Pad X9a Özellikleri

  • Ekran Boyutu: 11,5 inç
  • Ekran Teknolojisi: LCD
  • Ekran Çözünürlüğü: 1504 x 2508 piksel
  • İşlemci: Snapdragon 685
  • RAM: 6 GB / 8 GB
  • Depolama: 128 GB
  • Arka Kamera: 8 MP
  • Ön Kamera: 8 MP
  • Batarya: 8.300 mAh
  • Hızlı Şarj: 35W

Lenovo Idea Tab Özellikleri

  • Ekran Boyutu: 11 inç
  • Ekran Teknolojisi: LCD
  • Ekran Çözünürlüğü: 1600 x 2560 piksel
  • İşlemci: MediaTek Dimensity 6300
  • RAM: 4 GB / 8 GB
  • Depolama: 128 GB / 256 GB
  • Arka Kamera: 8 MP
  • Ön Kamera: 8 MP
  • Batarya: 7.040 mAh
  • Hızlı Şarj: 20W

Casper VIA S50 Özellikleri

  • Ekran Boyutu: 11 inç
  • Ekran Teknolojisi: IPS
  • Ekran Çözünürlüğü: 1200 x 1920 piksel
  • İşlemci: MediaTek Helio G85
  • RAM: 4 GB
  • Depolama: 128 GB
  • Arka Kamera: 13 MP + 2 MP
  • Ön Kamera: 8 MP
  • Batarya: 8.000 mAh

HUAWEI Matepad 11.5" Özellikleri

  • Ekran Boyutu: 11,5 inç
  • Ekran Teknolojisi: LCD
  • Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 2200 piksel
  • İşlemci: Snapdragon 7 Gen 1
  • RAM: 6 GB / 8 GB
  • Depolama: 128 GB / 256 GB
  • Arka Kamera: 13 MP
  • Ön Kamera: 8 MP
  • Batarya: 7.700 mAh
  • Hızlı Şarj: 23W

