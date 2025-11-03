Kasım Ayı İndirimlerinde Alınabilecek 10 Bin TL Altı Tabletler

Kasım ayı indirimleri başladı. Bu kampanya ile birlikte dizüstü bilgisayardan oyun konsollarına, kablosuz kulaklıktan elektrikli ev aletlerine kadar çeşitli türlerde çok sayıda ürünü indirime girdi. İndirime giren ürünler arasında akıllı telefonlar da yer alıyor. Peki, 10 bin tl altı alınabilecek en iyi tabletler hangileri?

10 Bin TL'ye Alınabilecek En İyi Tabletler

Redmi Pad 2 Özellikleri

Ekran Boyutu: 11 inç

11 inç Ekran Teknolojisi: IPS

IPS Ekran Çözünürlüğü: 1600 x 2560 piksel

1600 x 2560 piksel İşlemci: MediaTek Helio G100 Ultra

MediaTek Helio G100 Ultra RAM: 4 GB / 6 GB / 8 GB

4 GB / 6 GB / 8 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Arka Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 5 MP

5 MP Batarya: 9.000 mAh

9.000 mAh Hızlı Şarj: 18W

Samsung Galaxy Tab A11 Özellikleri

Ekran Boyutu: 8,7 inç

8,7 inç Ekran Teknolojisi: LCD

LCD Ekran Çözünürlüğü: 800 x 1340 piksel

800 x 1340 piksel İşlemci: Mediatek Helio G99

Mediatek Helio G99 RAM: 4 GB / 8 GB

4 GB / 8 GB Depolama: 64 GB / 128 GB

64 GB / 128 GB Arka Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 5 MP

5 MP Batarya: 5.100 mAh

5.100 mAh Hızlı Şarj: 15W

POCO Pad Özellikleri

Ekran Boyutu: 12,1 inç

12,1 inç Ekran Teknolojisi: LCD

LCD Ekran Çözünürlüğü: 1600 x 2560 piksel

1600 x 2560 piksel İşlemci: Snapdragon 7s Gen 2

Snapdragon 7s Gen 2 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 256 GB

256 GB Arka Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP Batarya: 10.000 mAh

10.000 mAh Hızlı Şarj: 33W

Honor Pad X9a Özellikleri

Ekran Boyutu: 11,5 inç

11,5 inç Ekran Teknolojisi: LCD

LCD Ekran Çözünürlüğü: 1504 x 2508 piksel

1504 x 2508 piksel İşlemci: Snapdragon 685

Snapdragon 685 RAM: 6 GB / 8 GB

6 GB / 8 GB Depolama: 128 GB

128 GB Arka Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP Batarya: 8.300 mAh

8.300 mAh Hızlı Şarj: 35W

Lenovo Idea Tab Özellikleri

Ekran Boyutu: 11 inç

11 inç Ekran Teknolojisi: LCD

LCD Ekran Çözünürlüğü: 1600 x 2560 piksel

1600 x 2560 piksel İşlemci: MediaTek Dimensity 6300

MediaTek Dimensity 6300 RAM: 4 GB / 8 GB

4 GB / 8 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Arka Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP Batarya: 7.040 mAh

7.040 mAh Hızlı Şarj: 20W

Casper VIA S50 Özellikleri

Ekran Boyutu: 11 inç

11 inç Ekran Teknolojisi: IPS

IPS Ekran Çözünürlüğü: 1200 x 1920 piksel

1200 x 1920 piksel İşlemci: MediaTek Helio G85

MediaTek Helio G85 RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 128 GB

128 GB Arka Kamera: 13 MP + 2 MP

13 MP + 2 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP Batarya: 8.000 mAh

HUAWEI Matepad 11.5" Özellikleri