Kasım Ayı İndirimlerinde Alınabilecek 10 Bin TL Altı Tabletler
Kasım ayı indirimleri ile beraber çok sayıda tabletin fiyatı düştü. Peki, 10 bin TL altına alınabilecek en iyi tabletler hangileri? İşte detaylar!
Kasım ayı indirimleri başladı. Bu kampanya ile birlikte dizüstü bilgisayardan oyun konsollarına, kablosuz kulaklıktan elektrikli ev aletlerine kadar çeşitli türlerde çok sayıda ürünü indirime girdi. İndirime giren ürünler arasında akıllı telefonlar da yer alıyor. Peki, 10 bin tl altı alınabilecek en iyi tabletler hangileri?
10 Bin TL'ye Alınabilecek En İyi Tabletler
- Redmi Pad 2: 7.979 TL
- Samsung Galaxy Tab A11: 5.299 TL
- POCO Pad: 9.879 TL
- Honor Pad X9a: 8.219 TL
- Lenovo Idea Tab: 9.499 TL
- Casper VIA S50: 6.897 TL
- HUAWEI Matepad 11.5": 6.999 TL
Redmi Pad 2 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 11 inç
- Ekran Teknolojisi: IPS
- Ekran Çözünürlüğü: 1600 x 2560 piksel
- İşlemci: MediaTek Helio G100 Ultra
- RAM: 4 GB / 6 GB / 8 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Arka Kamera: 8 MP
- Ön Kamera: 5 MP
- Batarya: 9.000 mAh
- Hızlı Şarj: 18W
Samsung Galaxy Tab A11 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 8,7 inç
- Ekran Teknolojisi: LCD
- Ekran Çözünürlüğü: 800 x 1340 piksel
- İşlemci: Mediatek Helio G99
- RAM: 4 GB / 8 GB
- Depolama: 64 GB / 128 GB
- Arka Kamera: 8 MP
- Ön Kamera: 5 MP
- Batarya: 5.100 mAh
- Hızlı Şarj: 15W
POCO Pad Özellikleri
- Ekran Boyutu: 12,1 inç
- Ekran Teknolojisi: LCD
- Ekran Çözünürlüğü: 1600 x 2560 piksel
- İşlemci: Snapdragon 7s Gen 2
- RAM: 8 GB
- Depolama: 256 GB
- Arka Kamera: 8 MP
- Ön Kamera: 8 MP
- Batarya: 10.000 mAh
- Hızlı Şarj: 33W
Honor Pad X9a Özellikleri
- Ekran Boyutu: 11,5 inç
- Ekran Teknolojisi: LCD
- Ekran Çözünürlüğü: 1504 x 2508 piksel
- İşlemci: Snapdragon 685
- RAM: 6 GB / 8 GB
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 8 MP
- Ön Kamera: 8 MP
- Batarya: 8.300 mAh
- Hızlı Şarj: 35W
Lenovo Idea Tab Özellikleri
- Ekran Boyutu: 11 inç
- Ekran Teknolojisi: LCD
- Ekran Çözünürlüğü: 1600 x 2560 piksel
- İşlemci: MediaTek Dimensity 6300
- RAM: 4 GB / 8 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Arka Kamera: 8 MP
- Ön Kamera: 8 MP
- Batarya: 7.040 mAh
- Hızlı Şarj: 20W
Casper VIA S50 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 11 inç
- Ekran Teknolojisi: IPS
- Ekran Çözünürlüğü: 1200 x 1920 piksel
- İşlemci: MediaTek Helio G85
- RAM: 4 GB
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 13 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 8 MP
- Batarya: 8.000 mAh
Kasım Ayı İndirimlerinde Alınabilecek 20 Bin TL Altı Telefonlar
Kasım ayı indirimleri ile beraber çok sayıda akıllı telefonun fiyatı düştü. Peki, 20 bin TL altına alınabilecek en iyi telefonlar hangileri? İşte detaylar!
HUAWEI Matepad 11.5" Özellikleri
- Ekran Boyutu: 11,5 inç
- Ekran Teknolojisi: LCD
- Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 2200 piksel
- İşlemci: Snapdragon 7 Gen 1
- RAM: 6 GB / 8 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Arka Kamera: 13 MP
- Ön Kamera: 8 MP
- Batarya: 7.700 mAh
- Hızlı Şarj: 23W