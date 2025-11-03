BİM 8 GB RAM'li Ucuz Telefon Satacak! 120Hz Ekrana Sahip

BİM'de bu hafta uygun fiyatlı Android telefon Casper VIA A40, Senna 65 inç QLED Google televizyon, Polosmart oyuncu klavyesi, Polosmart oyuncu kulaklığı, Polosmart ışıklı oyuncu mouse pad, Polosmart RGB oyuncu mouse'u ve Polosmart bluetooth kulaklık dahil olmak üzere pek çok teknolojik ürün satılacak.

BİM'de Satılacak Casper VIA A40'ın Fiyatı

BİM'de 7 Kasım 2025 tarihinden itibaren Casper VIA A40'ın 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 7 bin 990 TL fiyat etiketiyle satılacak. 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, IPS ekran üzerinde 1080 x 2460 piksel çözünürlük, 500 nit maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunuyor.

Gücünü sekiz çekirdekli MediaTek G99 işlemcisinden alan telefonda 5.000 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Telefonun arka tarafında 64 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası mevcut.

Satışa sunulacak teknolojik ürünler arasında 22 bin 900 TL fiyata sahip Senna 65 inç Frameless Ultra HD QLED Google televizyon, 699 TL fiyatlı Polosmart oyuncu klavyesi, 499 TL fiyata sahip Polosmart kulaküstü oyuncu kualklığı ve 349 TL fiyatlı Polosmart ışıklı oyuncu pad yer alıyor.

Bu hafta ayrıca 599 TL fiyata sahip Polosmrat kablosuz hoparlör, 349 TL fiyatlı Polosmart bluetooth kulaklık, 899 TL fiyata sahip Polosmart duvar şarjı 65W 4 in 1 şarj kablosu, 175 TL fiyatlı Polosmart çok fonksiyonlu el feneri, 299 TL fiyata sahip Polosmart RGB oyuncu mouse'u ve 2 bin 750 TL fiyatlı para sayma makinesi satacak.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

BİM marketlerde bu hafta satışa sunulan teknolojik ürünler hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu ürünler ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.