Kasım Ayı İndirimlerinde Alınabilecek 5 Bin TL Altı Airfryer'lar

Kasım ayı indirimleri başladı. Bu kampanya ile birlikte dizüstü bilgisayardan oyun konsollarına, kablosuz kulaklıktan elektrikli ev aletlerine kadar çeşitli türlerde çok sayıda ürünü indirime girdi. İndirime giren ürünler arasında airfryer'lar da yer alıyor. Peki, 5 bin tl altı alınabilecek en iyi airfryer modelleri hangileri?

5 Bin Altı En İyi Airfryer Modelleri

Philips HD9285/96 Özellikleri

2000W gücündeki Philips HD9285/96 7,2 litre kapasiteye sahip. Airfryer'da kızartma, fırınlama, ızgara, kavurma, ekmek kızartma ve kurutma dahil olmak üzere 16 farklı pişirme işevi bulunuyor. HomeID uygulaması sayesinde pişirme süreci uzaktan takip edilebiliyor. Rapid Air teknolojisi, sıcak havayı döndürerek çok az yağ kullanarak veya hiç yağ kullanmadan dışı çıtır içi yumuşak yemekler hazırlanmasını sağlıyor.

Tefal Easy Fry & Grill 2'si 1 Arada Özellikleri

1.830W gücündeki Tefal Easy Fry & Grill, 6,5 litre kapasiteye sahip. Akıllı senkronizasyon modu sayesinde iki farklı yiyeceği pişirirken aynı anda hazır olmalarını sağlamak mümkün. Böylece zamandan tasarruf elde ediliyor. Airfryer'da patates kızartması, kızarmış tavuk ve pizza dahil olmak üzere sekiz adet pişirme programı bulunuyor.

Xiaomi Akıllı Yağsız Fritöz 6.5 Litre Özellikleri

1800W gücündeki Xiaomi Akıllı Yağsız Fritöz, 6,5 litre kapasiteye sahip. Sökülebilir hazne, temizliği oldukça kolaylaştırıyor. Sallamadan eşit pişirme için 360 derece konveksiyonlu ısıtma teknolojisini destekleyen airfryer, pişirdikten sonra yiyecekleri otomatik olarak sıcak tutuyor. Akıllı telefonla uygulama aracılığyla cihazı uzaktan kontro letmek de mümkün.

Arçelik Gurme Duofry Fr 9284 Özellikleri

2400W gücündeki Arçelik Gurme Duofry Fr 9284, 8,5 litre kapasiteye sahip. İki adet haznenin yer aldığı cihazda hamur işi, sebze/patates, ızgara, kurutma ve tavuk dahil olmak üzere dokuz adet otomatik pişirme program bulunuyor. 4,8 kilogram ağırlığındaki airfryer'da akıllı bitirme özelliği de mevcut.

Kumtel Xxl 12 Litre Fastfryer Özellikleri

1800W gücündeki Kumtel Xxl Fastfryer, 12 litre kapasiteye sahip. 60 dakikalık zamanlayıcı özelliğini içeren cihazda otomatik kapatma özelliği de mevcut. Aynı anda üç katmanlı meyve kurutma teknolojisini destekleyen airfryer'da 12 otomatik program bulunuyor. Bu programlar, cihazın kolayca kullanılabilmesini sağlıyor.

Arzum AR2074 6 lt Airfryer Özellikleri

1750W gücündeki Arzum AR2074, 6 litre kapasiteye sahip. Sekiz farklı pişirme modunu içeren cihazda hazırlayacağınız tarife göre zaman ve ısı seçeneklerini istediğiniz gibi ayarlabilmeniz mümkün. Az yağ ile lezzetli yemekler pişirme imkânı sunan airfryer'da çıkarılabilir hazne mevcut. Bu, kolay temizlenebilirliği sağlıyor.

Fakir Premium Chefry 8.5 lt Airfryer Özellikleri

2800W gücündeki Fakir Premium Chefry, 8,5 litre kapasiteye sahip. Çift hazne ve senkronize bitiş modu sayesinde iki farklı yemeği aynı anda pişirmek mümün. Pişirmek istediğiniz yemeğin türünü seçip ideal pişirme süresini ve ısısını öğrenebilirsiniz. Airfryer'da ayrıca sebze ve meyve kurutma özelliği de bulunuyor.

Grundig FR 7284 Özellikleri

2400W gücündeki Grundig FR 7284, 8,5 litre kapasiteye sahip. Cihaz, LCD ekran üzerinde dokuz adet otomatik pişirme programı sunuyor. Çift hazneye sahip olan airfryer'da bu sayede aynı anda iki farklı yemek pişirmek mümkün. Çok şık bir tasarıma sahip olan cihazda ayrıca zamanlayıcı özelliği de bulunuyor.