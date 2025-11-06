Kasım Ayı İndirimlerinde Alınabilecek 15 Bin TL Altı Robot Süpürgeler

Kasım ayı indirimleri başladı. Bu kampanya ile birlikte akıllı saatlerden akıllı telefonlara, kablosuz kulaklıktan elektrikli ev aletlerine kadar çeşitli türlerde çok sayıda ürünü indirime girdi. İndirime giren ürünler arasında robot süpürgeler de yer alıyor. Peki, 5 bin TL altı alınabilecek en iyi robot süpürge modelleri hangileri?

15 Bin TL Altı En İyi Robot Süpürge Modelleri

Roborock Q8 Max Pro Özellikleri

Otomatik kaldırmalı paspaslama sistemine sahip olan robot süpürge, halılara otomatik olarak uyum sağlıyor ve derinlemesine temizlik yapıyor. Reaktif engellerden kaçınma teknolojisi sayesinde engellere çarpmadan temizlik sürecini tamamlıyor.10.000 mAh emiş gücüne sahip olan cihazda PreciSense LiDAR yön bulma sistemi ve kendi boşaltma özellikli istasyon da mevcut.

Dreame D10s Plus Özellikleri

Gelişmiş yapay zeka desteği ve LDS engellerden kaçınma özelliğiyle öne çıkan Dreame D10s Plus, 5.000 Pa emiş gücüne sahip. Çok yönlü kılsız kauçuk fırça sayesinde halıları derinlemesien temizelyebilen robot süpürge, saçların dolaşmasını önleyerek kapsamlı bir temizlik sunuyor. Cihaz ayrıca 65 güne kadar müdahelesiz toz toplama özelliğini de içeriyor.

Xiaomi Robot Vacuum S20 Plus Özellikleri

Otomatik paspas bezi kaldırma özelliğiyle halıları algılayabilen Xiaomi Robot Vacuum S20 Plus'ta 6.000 Pa emiş gücü mevcut. Çift döner paspas beziyle etkili temizlik yapabilen cihazda süpürme, paspaslama, süpürme ve paspaslama, paspas öncesi süpürme olmak üzere dört mod bulunuyor. Cihaz mekanın tamamını 360 derece taramak için LDS lazer navigasyonu teknolojisini kullanıyor.

Philips XU7000/02 7000 Serisi Özellikleri

Ayakkabı ve oyuncak gibi nesneleri algıalyıp onlara çarpmadan temizlik sürecini gerçekleştiren Philips XU7000/02 7000 Serisi'nde 5.000 Pa emiş gücü mevcut. Titreşimli paspas özelliği sayesinde ayak izlerini hassas ve etkili şekilde gideren robot süpürgede her oda için bir temizleme modu belirlenebiliyor. Örneğin oturma odasındaki zeminlerin düzenli temizliği için ıslak ve kuru seçilebiliyor.

Beko Robo-X 2.1 VRR 72314 VB Özellikleri

Mop özelliği sayesinde yalnızca süpürmekle kalmayıp silme işlemini de gerçekleştiren Beko Robo-X 2.1 VRR 72314 VB'de 5.000 Pa emiş gücü bulunuyor. 240 dakikaya kadar kesintisiz çalışma süresiyle öne çıkan robot süpürge, 360 derece lazer teknolojisi sayesinde evin detaylı haritasını oluşturuyor. Cihazda Wi-Fi desteği de mevcut.

Arçelik Imperium Robo Rs 3221 Özellikleri

Wi-Fi bağlantısını destekleyen Arçelik Imperium Robo Rs 3221'de 2.700 Pa emiş gücü bulunuyor. 170 dakikaya kadar kullanım süresi sunan robot süpürge, mop özelliği sayesinde zeminleri paspaslayabiliyor. Otomatik şarj özelliğnii destekleyen cihazda uygulama aracılığıyla uzaktan kontrol işlevini de içeriyor.

Fakir Robert Rs 800 Özellikleri

Çift döner fırçalar sayesinde etkili temizlik yapabilen Fakir Robert Rs 800'de 8.000 Pa emiş gücü bulunuyor. 3.200 mAh batarya kapasitesine sahip robot süpürge, 150 dakikaya kadar çalışma süresi sunuyor. 4 farklı emiş modu ve 3 farklı silme ayarı içeren cihazda 20 mm yüksekliğe kadar engellerin aşılmasını sağlayan tekerlekler yer alıyor.