Kasım Ayı İndirimlerinde Alınabilecek 5 Bin TL Altı Monitörler
Kasım indirimleri ile beraber çok sayıda monitörün fiyatı düştü. Peki, 5 bin TL altına alınabilecek en iyi monitör modelleri hangileri?
Kasım ayı indirimleri başladı. Bu kampanya ile birlikte akıllı saatlerden akıllı telefonlara, kablosuz kulaklıktan elektrikli ev aletlerine kadar çeşitli türlerde çok sayıda ürünü indirime girdi. İndirime giren ürünler arasında monitörler de yer alıyor. Peki, 5 bin TL altı alınabilecek en iyi monitör modelleri hangileri?
5 Bin TL Altı En İyi Monitörler
- Koorui G2411P 23,8 inç: 4.999 TL
- GIGABYTE GS27FA 27 inç: 4.999 TL
- MSI PRO MP273A 27 inç: 4.809 TL
- ASUS VZ24EHF 23,8 inç: 4.349 TL
- BenQ GW2490T 23,8 inç: 4.846 TL
- ViewSonic VX2425-HD-PRO 24 inç: 4.699 TL
- KOORUI Kavisli Monitör 24 inç: 3.899 TL
- Acer K221QHBI 21,5 inç: 2.829 TL
Koorui G2411P 23,8 inç Özellikleri
- Ekran Boyutu: 23,8 inç
- Ekran Teknolojisi: IPS
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 1920 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 200Hz
- Ekran Tepki Süresi: 1ms
GIGABYTE GS27FA 27 inç Özellikleri
- Ekran Boyutu: 27 inç
- Ekran Teknolojisi: IPS
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 1920 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 180Hz
- Ekran Tepki Süresi: 1ms
MSI PRO MP273A 27 inç Özellikleri
- Ekran Boyutu: 27 inç
- Ekran Teknolojisi: IPS
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 1920 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 100Hz
- Ekran Tepki Süresi: 1ms
ASUS VZ24EHF 23,8 inç Özellikleri
- Ekran Boyutu: 23,8 inç
- Ekran Teknolojisi: IPS
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 1920 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 100Hz
- Ekran Tepki Süresi: 1ms
BenQ GW2490T 23,8 inç Özellikleri
- Ekran Boyutu: 23,8 inç
- Ekran Teknolojisi: IPS
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 1920 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 100Hz
- Ekran Tepki Süresi: 5ms
ViewSonic VX2425-HD-PRO 24 inç Özellikleri
- Ekran Boyutu: 24 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 1920 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 200Hz
- Ekran Tepki Süresi: 1ms
KOORUI Kavisli Monitör 24 inç Özellikleri
- Ekran Boyutu: 24 inç
- Ekran Teknolojisi: VA Panel
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 1920 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 60Hz
Kasım Fırsatları Başladı: En Ucuz Ürünler ve En İyi İndirimler Burada
Akıllı telefonlardan dizüstü bilgisayarlara, kulaklıklardan ev elektroniğine kadar en iyi Kasım fırsatlarını bu içerikte güncel olarak bulabilirsiniz.
Acer K221QHBI 21,5 inç Özellikleri
- Ekran Boyutu: 21,5 inç
- Ekran Teknolojisi: VA Panel
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 1920 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 100Hz
- Ekran Tepki Süresi: 1ms