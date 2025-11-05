Kasım Ayı İndirimlerinde Alınabilecek 5 Bin TL Altı Monitörler

Kasım ayı indirimleri başladı. Bu kampanya ile birlikte akıllı saatlerden akıllı telefonlara, kablosuz kulaklıktan elektrikli ev aletlerine kadar çeşitli türlerde çok sayıda ürünü indirime girdi. İndirime giren ürünler arasında monitörler de yer alıyor. Peki, 5 bin TL altı alınabilecek en iyi monitör modelleri hangileri?

5 Bin TL Altı En İyi Monitörler

Koorui G2411P 23,8 inç Özellikleri

Ekran Boyutu: 23,8 inç

IPS Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 1920 piksel

200Hz Ekran Tepki Süresi: 1ms

GIGABYTE GS27FA 27 inç Özellikleri

Ekran Boyutu: 27 inç

IPS Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 1920 piksel

180Hz Ekran Tepki Süresi: 1ms

MSI PRO MP273A 27 inç Özellikleri

Ekran Boyutu: 27 inç

IPS Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 1920 piksel

100Hz Ekran Tepki Süresi: 1ms

ASUS VZ24EHF 23,8 inç Özellikleri

Ekran Boyutu: 23,8 inç

IPS Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 1920 piksel

100Hz Ekran Tepki Süresi: 1ms

BenQ GW2490T 23,8 inç Özellikleri

Ekran Boyutu: 23,8 inç

IPS Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 1920 piksel

100Hz Ekran Tepki Süresi: 5ms

ViewSonic VX2425-HD-PRO 24 inç Özellikleri

Ekran Boyutu: 24 inç

200Hz Ekran Tepki Süresi: 1ms

KOORUI Kavisli Monitör 24 inç Özellikleri

Ekran Boyutu: 24 inç

1080 x 1920 piksel Ekran Yenileme Hızı: 60Hz

Acer K221QHBI 21,5 inç Özellikleri