Kasım Ayı İndirimlerinde Alınabilecek 5 Bin TL Altı Monitörler

Kasım indirimleri ile beraber çok sayıda monitörün fiyatı düştü. Peki, 5 bin TL altına alınabilecek en iyi monitör modelleri hangileri?

Anıl Özünaldım
Kasım ayı indirimleri başladı. Bu kampanya ile birlikte akıllı saatlerden akıllı telefonlara, kablosuz kulaklıktan elektrikli ev aletlerine kadar çeşitli türlerde çok sayıda ürünü indirime girdi. İndirime giren ürünler arasında monitörler de yer alıyor. Peki, 5 bin TL altı alınabilecek en iyi monitör modelleri hangileri?

5 Bin TL Altı En İyi Monitörler

Koorui G2411P 23,8 inç Özellikleri

  • Ekran Boyutu: 23,8 inç
  • Ekran Teknolojisi: IPS
  • Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 1920 piksel
  • Ekran Yenileme Hızı: 200Hz
  • Ekran Tepki Süresi: 1ms

GIGABYTE GS27FA 27 inç Özellikleri

  • Ekran Boyutu: 27 inç
  • Ekran Teknolojisi: IPS
  • Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 1920 piksel
  • Ekran Yenileme Hızı: 180Hz
  • Ekran Tepki Süresi: 1ms

MSI PRO MP273A 27 inç Özellikleri

  • Ekran Boyutu: 27 inç
  • Ekran Teknolojisi: IPS
  • Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 1920 piksel
  • Ekran Yenileme Hızı: 100Hz
  • Ekran Tepki Süresi: 1ms

ASUS VZ24EHF 23,8 inç Özellikleri

  • Ekran Boyutu: 23,8 inç
  • Ekran Teknolojisi: IPS
  • Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 1920 piksel
  • Ekran Yenileme Hızı: 100Hz
  • Ekran Tepki Süresi: 1ms

BenQ GW2490T 23,8 inç Özellikleri

  • Ekran Boyutu: 23,8 inç
  • Ekran Teknolojisi: IPS
  • Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 1920 piksel
  • Ekran Yenileme Hızı: 100Hz
  • Ekran Tepki Süresi: 5ms

ViewSonic VX2425-HD-PRO 24 inç Özellikleri

  • Ekran Boyutu: 24 inç
  • Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 1920 piksel
  • Ekran Yenileme Hızı: 200Hz
  • Ekran Tepki Süresi: 1ms

KOORUI Kavisli Monitör 24 inç Özellikleri

  • Ekran Boyutu: 24 inç
  • Ekran Teknolojisi: VA Panel
  • Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 1920 piksel
  • Ekran Yenileme Hızı: 60Hz

Acer K221QHBI 21,5 inç Özellikleri

  • Ekran Boyutu: 21,5 inç
  • Ekran Teknolojisi: VA Panel
  • Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 1920 piksel
  • Ekran Yenileme Hızı: 100Hz
  • Ekran Tepki Süresi: 1ms

