Kasım Ayı İndirimlerinde Alınabilecek 6 Bin TL Altı Akıllı Saatler
Kasım ayı indirimleri ile beraber çok sayıda akıllı saatin fiyatı düştü. Peki, 6 bin TL altına alınabilecek en iyi akıllı saatler hangileri? İşte detaylar!
Kasım ayı indirimleri başladı. Bu kampanya ile birlikte dizüstü bilgisayardan oyun konsollarına, kablosuz kulaklıktan elektrikli ev aletlerine kadar çeşitli türlerde çok sayıda ürünü indirime girdi. İndirime giren ürünler arasında akıllı telefonlar da yer alıyor. Peki, 6 bin tl altı alınabilecek en iyi akıllı saatler hangileri?
6 Bin TL'ye Alınabilecek En İyi Akıllı Saatler
- Samsung Galaxy Watch 7: 5.899 TL
- Huawei Watch GT 5 46 mm: 5.939 TL
- Xiaomi Watch S4: 5.699 TL
- Redmi Watch 5 Active: 1.349 TL
- Huawei Watch Fit 4: 4.099 TL
- Samsung Galaxy Watch FE: 3.699 TL
- Havit Watch M9030 Pro: 1.600 TL
Samsung Galaxy Watch 7 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 1,5 inç
- Ekran Teknolojisi: Super AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: 480 x 480 piksel
- Ekran Piksel Yoğunluğu: 327 PPI
- Ekran Parlaklık Seviyesi: 2.000 nite kadar
- Uyku Takibi: Var.
- Stres Takibi: Var.
- Nabız Sensörü: Var.
- SpO2 Takibi: Var.
Huawei Watch GT 5 (46 mm) Özellikleri
- Ekran Boyutu: 1,43 inç
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: 466 x 466 piksel
- Ekran Piksel Yoğunluğu: 326 PPI
- Uyku Takibi: Var.
- Stres Takibi: Var.
- Nabız Sensörü: Var.
- SpO2 Takibi: Var.
Xiaomi Watch S4 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 1,43 inç
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: 466 x 466 piksel
- Ekran Piksel Yoğunluğu: 326 PPI
- Uyku Takibi: Var.
- Stres Takibi: Var.
- Nabız Sensörü: Var.
- SpO2 Takibi: Var.
Redmi Watch 5 Active Özellikleri
- Ekran Boyutu: 2 inç
- Ekran Teknolojisi: LCD
- Ekran Çözünürlüğü: 320 x 385 piksel
- Ekran Piksel Yoğunluğu: 250 PPI
- Uyku Takibi: Var.
- Stres Takibi: Var.
- Nabız Sensörü: Var.
- SpO2 Takibi: Var.
Huawei Watch Fit 4 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 1,82 inç
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: 480 x 408 piksel
- Ekran Piksel Yoğunluğu: 347 PPI
- Ekran Parlaklık Seviyesi: 2.000 nite kadar
- Uyku Takibi: Var.
- Stres Takibi: Var.
- Nabız Sensörü: Var.
- SpO2 Takibi: Var.
Samsung Galaxy Watch FE Özellikleri
- Ekran Boyutu: 1,2 inç
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: 396 x 396 piksel
- Ekran Piksel Yoğunluğu: 330 PPI
- Uyku Takibi: Var.
- Stres Takibi: Var.
- Nabız Sensörü: Var.
- SpO2 Takibi: Var.
Havit Watch M9030 Pro Özellikleri
- Ekran Boyutu: 1,43 inç
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: 466 x 466 piksel
- Uyku Takibi: Var.
- Nabız Sensörü: Var.
- SpO2 Takibi: Var.