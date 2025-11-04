Kasım Ayı İndirimlerinde Alınabilecek 6 Bin TL Altı Akıllı Saatler

Kasım ayı indirimleri başladı. Bu kampanya ile birlikte dizüstü bilgisayardan oyun konsollarına, kablosuz kulaklıktan elektrikli ev aletlerine kadar çeşitli türlerde çok sayıda ürünü indirime girdi. İndirime giren ürünler arasında akıllı telefonlar da yer alıyor. Peki, 6 bin tl altı alınabilecek en iyi akıllı saatler hangileri?

6 Bin TL'ye Alınabilecek En İyi Akıllı Saatler

Samsung Galaxy Watch 7 Özellikleri

Ekran Boyutu: 1,5 inç

Ekran Teknolojisi: Super AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 480 x 480 piksel

Ekran Piksel Yoğunluğu: 327 PPI

Ekran Parlaklık Seviyesi: 2.000 nite kadar

Uyku Takibi: Var.

Stres Takibi: Var.

Nabız Sensörü: Var.

SpO2 Takibi: Var.

Huawei Watch GT 5 (46 mm) Özellikleri

Ekran Boyutu: 1,43 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 466 x 466 piksel

Ekran Piksel Yoğunluğu: 326 PPI

Uyku Takibi: Var.

Stres Takibi: Var.

Nabız Sensörü: Var.

SpO2 Takibi: Var.

Xiaomi Watch S4 Özellikleri

Ekran Boyutu: 1,43 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 466 x 466 piksel

Ekran Piksel Yoğunluğu: 326 PPI

Uyku Takibi: Var.

Stres Takibi: Var.

Nabız Sensörü: Var.

SpO2 Takibi: Var.

Redmi Watch 5 Active Özellikleri

Ekran Boyutu: 2 inç

Ekran Teknolojisi: LCD

Ekran Çözünürlüğü: 320 x 385 piksel

Ekran Piksel Yoğunluğu: 250 PPI

Uyku Takibi: Var.

Stres Takibi: Var.

Nabız Sensörü: Var.

SpO2 Takibi: Var.

Huawei Watch Fit 4 Özellikleri

Ekran Boyutu: 1,82 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 480 x 408 piksel

Ekran Piksel Yoğunluğu: 347 PPI

Ekran Parlaklık Seviyesi: 2.000 nite kadar

Uyku Takibi: Var.

Stres Takibi: Var.

Nabız Sensörü: Var.

SpO2 Takibi: Var.

Samsung Galaxy Watch FE Özellikleri

Ekran Boyutu: 1,2 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 396 x 396 piksel

Ekran Piksel Yoğunluğu: 330 PPI

Uyku Takibi: Var.

Stres Takibi: Var.

Nabız Sensörü: Var.

SpO2 Takibi: Var.

Havit Watch M9030 Pro Özellikleri