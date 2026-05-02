%95 İndirim Fırsatı: Sevilen Battlefield Oyunu Çok Ucuzladı!

Savaş temalı oyunları seven oyuncular için kaçırılmayacak bir fırsat sunuldu. Epic Games mağazasında başlayan kampanya ile birlikte Battlefield V'in Definitive sürümü indirime girdi. Keyifli vakit geçirilmesine yardım eden oyunu şu anda çok ucuza satın alabilirsiniz. Peki, Battlefield 5 kaç TL oldu?

Battlefield V'in Fiyatı Ne Kadar Oldu?

Epic Games mağazasında Battlefield V'in Definitive sürümü yüzde 95 oranında indirime girdi. Savaş oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Battlefield V'in Definitive sürümü, 500 TL yerine 25 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Kampanya, 7 Mayıs 2026 tarihinde saat 18.00'de sona erecek.

Battlefield V'in Fragmanı Nasıl İzlenir?

Battlefield V Nasıl Bir Oyun?

Birinci şahıs kamera açısıyla oynanan Battlefield V, İkinci Dünya Savaşı'nı konu alıyor. Savaş atmosferini çok başarılı bir şekilde yansıtan oyunda pek çok cephe bulunuyor ve her cephede farklı bir askeri kontrol ediyoruz. Yayıncılığını Electronic Arts'ın üstlendiği yapımda tek oyunculu modun yanı sıra çok oyunculu mod da mevcut.

Çok oyunculu modda Assault, Medic, Support ve Scout olmak üzere dört farklı sınıf yer alıyor. Her sınıf, kendine özgü silahlara ve ekipmana sahip. Bu da takım oyununu ve stratejiyi ön plana çıkarıyor. Örneğin Support sınıfı, hem kendisine hem de takım arkadaşlarına mermi verebiliyor. Böylece uzun süren çatışmalarda mermi sorunu yaşanmıyor.

DICE tarafından geliştirilen oyunun çok oyunculu modunda uçak ve tank dahil olmak üzere çeşitli araçlar bulunuyor. Bu araçlar, oyunu çok daha keyifli hâle getiriyor. Başarılı oynanış sistemine ve kaliteli grafiklere sahip olan yapımın Steam'deki Türkçe incelemeleri çok olumlu durumda.

Battlefield V'i Kimler Sever?

Savaş temalı oyunları seviyorsanız muhtemelen Battlefield V'i seveceksiniz. Bu yapım, oyunlarda tank ve uçak gibi araçlar kullanmayı seven oyunculara da hitap ediyor. Ayrıca arkadaşlarla oynanacak oyunlar arıyorsanız söz konusu oyunu çok beğeneceksiniz çünkü Battlefield V'te takım çalışması ön planda.

Battlefield V'in Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşlemci: AMD FX-8350/ Core i5 6600K

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 / NVIDIA GeForce GTX 660 2 GB / AMD Radeon RX 560 / HD 7850 2 GB

Battlefield V'in Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

İşlemci: AMD Ryzen 3 1300X / Intel Core i7 4790

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB / AMD Radeon RX 580 8 GB

Battlefield V Kaç GB?

Battlefield V'in bilgisayara yüklenebilmesi için en az 50 GB depolama alanına ihtiyaç duyuluyor. Depolama tarafında yeterli miktarda boş alan yoksa program kaldırma aracı kullanabilirsiniz. Bu araç sayesinde bilgisayarda kapsamlı temizlik yapabilir ve bu böylece kullanılabilir alanın kolayca artmasını sağlayabilirsiniz.

Editörün Yorumu

Battlefield V'i daha önce oynamıştım ve çok beğenmiştim. Özellikle çok oyunculu modda çok uzun süre boyunca keyifli zaman geçirmişitm. Oyunda uçak ve tank gibi araçlar kullanmanın çok keyifli olduğunu söyleyebilirim. Oyunun etkileyici atmosfere ve başarılı oynanış sistemine sahip olduğunu da belirteyim.