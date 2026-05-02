Oyuncuların En Çok Kullandığı Ekran Kartları Belli Oldu

Valve, her ay düzenli olarak bir önceki ay boyunca Steam kullanıcıları ile yapılan donanım ve yazılım anketinin sonuçlarını paylaşıyor. Bununla birlikte oyuncular arasında en popüler ekran kartları, işletim sistemleri ve en fazla tercih edilen RAM kapasitesi gibi detaylar açıklığa kavuşuyor. Şirket, yeni ayın başlaması ile Nisan 2026'nın anket sonuçlarını da paylaştı.

Oyuncular En Çok Hangi Ekran Kartlarını Kullanıyor?

NVIDIA GeForce RTX 3060: %4.15 NVIDIA GeForce RTX 4060: %4.05 NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU: %3.98 NVIDIA GeForce RTX 3050: %3.20 NVIDIA GeForce RTX 5070: %3.01 NVIDIA GeForce RTX 5060: %2.71 NVIDIA GeForce GTX 1650: %2.70 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti: %2.57 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti: %2.42 AMD Radeon Graphics: %2.37

Steam kullanıcıları ile yapılan donanım ve yazılım anketinin sonuçlarına göre oyuncuların Nisan 2026'da en çok kullandığı ekran kartı NVIDIA GeForce RTX 3060 oldu. Yüzde 4,15'lik pay ile zirvede konumlanan bu işletim sisteminin hemen arkasından NVIDIA GeForce RTX 4060 geldi. Onu ise sırasıyla yüzde 3,98 ile RTX 4060 Laptop GPU, yüzde 3,20 ile RTX 3050, yüzde 3,01 ile RTX 5070 takip etti.

Oyuncular Arasında En Popüler İşletim Sistemleri Neler?

Windows 11: %93,47 Windows 10: %67,74 MacOS 26.3: %0,49 Arch Linux: %0,32 MacOS 26.4: %0,27 Linux Mint 22.3: %0,27 Ubuntu Core 24: %0,13

Oyuncular tarafından verilen yanıtlara göre şu an en çok kullanılan işletim sistemlerinin başında Windows 11 geliyor. İlginç bir şekilde Microsoft'un desteğini kestiği Windows 10 hâlâ ikinci sırada konumlanıyor. Üçüncü sırada MacOS 26.3 yer alırken Arch Linux yüzde 0,32 ile listenin dördüncü sırasında konumlanıyor. macOS 26.4 sürümü henüz yüzde 0,27'lik kullanım oranı ile beşinci sırada konumlansa da ilerleyen günlerde üçüncü sıraya yerleşeceği öngörülüyor.

Oyuncularda En Çok Hangi RAM Görülüyor?

16 GB RAM: %40.86 32 GB RAM: %37,55 8 GB RAM: %7,66 64 GB RAM: %4,10 24 GB RAM: %1,97

Oyuncularda en çok görülen RAM kapasitesi yüde 40,86'lık oranla 16 GB. 32 GB RAM ise ikinci sırada ise yer alıyor. 8 GB RAM'e sahip katılımcıların oranı yüzde 7,66 ile sınırlı kalırken yüzde 4,10'luk orana sahip 64 GB RAM ve yüzde 1,97'lik orana sahip 24 GB RAM sırasıyla dördüncü ve beşinci sırada yer alıyor.

Editörün Yorumu

Steam'in Nisan 2026 donanım ve yazılım anketinin sonuçlarına baktığımızda RTX 3060 ve RTX 4060'ın uzun bir zamandır olduğu gibi yine ön sıralarda yer aldığını görüyoruz. Bu da bana göre oyuncuların çok iyi performanstan ziyade yeterli performans sunan ve yeni ekran kartlarına göre daha uygun fiyatlı sayabileceğimiz seçeneklerin peşinden gittiğini gösteriyor.

Yazılım tarafında dikkatimi çeken nokta, Windows 10'un hâlâ ön sıralarda yer alması oldu. Bilindiği üzere bu işletim sistemine verilen destek uzun zaman önce kesildi. Bazı kullanıcılar elbette ücretli destek uzatma programından yararlanıyor ancak bu çok da uygun fiyatlı bir program değil, o yüzden her kullanıcının programdan yararlandığını düşünmüyorum. Büyük bir olasılıkla güncelleme almıyorlar.

Güvenlik güncellemesi almadıkları için de sistemleri güvenlik açıklarına karşı savunmasız durumda ki bu gerçekten çok büyük bir sorun teşkil ediyor. Umuyorum ki ilerleyen aylarda bu sürümün kullanım oranının daha da düştüğünü görürüz. Aksi takdirde bilgisayar korsanları tarafından açık hedef olmaya devam edeceklerdir.