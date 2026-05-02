Nükleer Felaketi Konu Alan Oyun Diziye Uyarlanacak! İsimler Netleşiyor

Oyun uyarlamalarına olan ilgi giderek artıyor. Bu fırsatı kaçırmak istemeyen yapımcılar, dünya genelinde büyük etkisi olacağı düşünülen oyunların dizi ya da film uyarlamasını yapmak için kollarını sıvamış durumda. Şimdiye dek birçok oyunun film veya dizi uyarlaması yapıldı ve bunların arasına yakında Atomfall da katılacak.

Atomfall'un Arkasında Hangi İsimler Var?

Atomfall'un senaryosu, Emmy ve Altın Küre ödüllü Harry ve Jack Williams kardeşlere verilecek. Zaten oyunun geliştiricisi olan Rebellion'ın anlaştığı yapım şirketi de bu kardeşler tarafından kurulan Two Brothers Pictures. Dizi, bu iki şirketin ortaklığında hazırlanacak. Rebellion'ın kurucuları olan Jason ve Chris Kingsley, yönetici yapımcı olarak projede yer alacak.

İsimlere baktığımızda dizi emin ellerde gibi görünüyor. Öyle ki Harry ve Jack Williams kardeşler, daha önce pek çok başarılı yapımın altına imza atmıştı. Bunların başnda da şüphesiz ki The Missin geliyor. Gerilim seviyesinin sürekli yüksek olduğu yapımın 8.1 IMDb puanına sahip olduğunu da belirtelim.

Atomfall'un Konusu Ne Olacak?

Atomfall dizisinin büyük ölçüde orijinal oyuna bağlı kalan yapım olması bekleniyor. O yüzden oyunun konusundan biraz bahsetmekte fayda var. Oyun, 1957 yılında İngiltere'deki bir nükleer tesiste yaşanan büyük kazadan esinlenerek hazırlandı. İngiltere'nin Lake District ya da direkt The Lakes olarak da bilinen bir bölgesinde geçiyor.

Dış dünyada her şey sorunsuz bir şekilde ilerlerken bölgeye ise karanlık hâkim olmuş durumda. Ana karakter de bu bölgede gözlerini açıyor ancak neler olduğunu, buraya nasıl geldiğini hatırlamıyor. Oyun aslında ilk olarak geçen yıl piyasaya sürüldü. BAFTA Oyun Ödülleri'nde ise en iyi ingiliz oyunu olarak öne çıktı. Bu kısa sürede elde edilen büyük başarı, uyarlamaya olan ilginin de epey yüksek olacağını gösteriyor.

Atomfall Dizisi Dijital Yayın Platformlarına Gelecek mi?

Atomfall dizisinin henüz dijital yayın platformlarında yayınlanıp yayınlanmayacağı ile ilgili bir açıklamada bulunulmadı ancak Two Brothers Pictures'ın geçmişte dijital için birçok projesi olduğunu göz ardı etmemek gerek. Örneğin Fleabag, Amazon Prime Video'da çok fazla ses getiren projelerden biri olmuştu. O yüzden Atomfall dizisinin de dijital yayın platformlarından birinde yayınlanması muhtemel görünüyor.

Editörün Yorumu

Atomfall, 2025 yılının sonuna doğru oynadığım ve epey keyif aldığım bir oyundu. Doğrusunu söylemek gerekirse şimdiye kadar dizi ya da filme uyarlanan birçok projeden daha uygun bir senaryosu bulunuyor. İzleyicileri doğrudan içine çekecek bir atmosfer yaratmayı başarırlarsa muhtemelen bu diziye olan ilgi düzeyi de yüksek olacaktır.