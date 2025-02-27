Kasımpaşa - Galatasaray Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?

Kasımpaşa ve Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında karşı karşıya gelecek. Peki futbol tutkunlarının merakla beklediği Kasımpaşa - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? İşte tüm bu soruların cevabı ve Kasımpaşa - Galatasaray maçını ücretsiz canlı izleme yöntemi!

Kasımpaşa - Galatasaray Maçı Nasıl Ücretsiz Canlı İzlenir?

Kasımpaşa - Galatasaray 2 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 26. hafta maçları kapsamındaki mücadele, TOD TV ve beIN SPORTS kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Üstelik Kasımpaşa - Galatasaray maçını ve diğer Süper Lig maçlarını ücretsiz canlı izlemek mümkün.

Kasımpaşa - Galatasaray maçını ücretsiz canlı izlemek için TOD TV uygulamasını kullanabilirsiniz. Normalde 1 aylık fiyatı 690 TL, sezonluk fiyatı ise 2061 TL olan TOD TV, eğer ayda üç adet Coca Cola içiyorsanız ücretsiz kullanılabilir durumda. Tek yapmanız gereken üç adet kola almak ve kapakta yazan şifreyi Daha Daha uygulamasına girerek 450 puan toplamak.

Kasımpaşa - Galatasaray maçını ücretsiz canlı izlemek istiyorsanız, "Süper Lig Maçlarını Ücretsiz İzlemek Mümkün" isimli rehberimize göz atabilirsiniz.

Kasımpaşa - Galatasaray Muhtemel İlk 11

Kasımpaşa - Galatasaray maçı nereden ücretsiz izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu yani muhtemel ilk 11'leri cevaplayalım. Maalesef, Kasımpaşa - Galatasaray maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Galatasaray Muhtemel 11 Kadrosu

F. Muslera

D. Sanchez

P. Frankowski

Abdülkerim Bardakcı

R. Sallai

Eren Elmalı

L. Torreira

M. Lemina

G. Sara

V. Osimhen

Barış Alper Yılmaz

Kasımpaşa Muhtemel 11 Kadrosu

A. Gianniotis

C. Winck

Yasin Özcan

K. Rodrigues

K. Piatkowski

M. Fall

Cafu

H. Hajradinovic

A. Barak

M. Ben Ouanes

Nuno Da Costa

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Kasımpaşa - Galatasaray maçının sonucu ne olur? Ayrıca Kasımpaşa - Galatasaray maçını ücretsiz canlı izlemenizi sağlayacak formülümüzü nasıl buldunuz? Konuyla ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.