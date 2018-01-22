Kasiyerlik Mesleğini Ortadan Kaldıran 'Amazon Go' Mağazası Açıldı

Dünyanın en büyük alışveriş sitesi olan Amazon muhteşem bir uygulamaya daha imza attı. Whole Foods'u alarak fiziksel perakendecilik işine giren şirket, yeni açtığı Amazon Go mağazaları ile kasa ve kasiyerin olmadığı yeni bir anlayışı hayatımıza kazandırıyor.

Amazon'un yeni mağazalarında gerçekten kasa ve kasiyer kavramları yer almıyor. Müşteriler mağazaya girmeden önce akıllı telefonlarındaki uygulamayı girişteki sisteme okuttuktan sonra raflardaki sensörler müşterinin seçtiği ürünleri belirliyor ve listeye ekliyor. Diğer yandan bu sensörler tüm faturalandırma işlemlerinin yine aynı uygulama üzerinden yapılmasını sağlıyor. Yani mağazadan elinizi kolunuzu sallayarak çıkabiliyorsunuz.

Amazon Go'nun üst düzey yöneticisi Gianna Puerini, kasa ve kasiyersiz mağazanın test sürecinde iyi sonuçlar verdiğini ve böyle bir teknolojinin ilk defa kullanıldığını açıklıyor. Ancak bazı testlerde benzer vücut oran ve tiplerine sahip olan müşterilerin ayrıştırılmasında sıkıntılar olduğu da belirtiliyor. Bu durum tamamen çözüldüğünde marketlerdeki kuyrukların artık yok olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.